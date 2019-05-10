Українські Uber і Bolt відмовляються від "євроблях"

Компанії виклику таксі Uber і Bolt в Україні відмовляються від співпраці з власниками автомобілів на іноземній реєстрації.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Bolt.

За даними компанії, з 24 травня 2019 року приєднатися до Bolt (раніше - Taxify) зможуть тільки водії розмитнених авто з українськими номерами. "Це стало стратегічно важливим рішенням. І ми впевнені в тому, що відмова від співпраці з водіями нерозмитнених автомобілів допоможе нам поліпшити сервіс і зробити його більш надійним. Наша компанія завжди приділяла особливу увагу дотриманню правил і вимог закону, а належне оформлення автомобіля - найважливіше з них", - прокоментував регіональний менеджер Bolt в Україні Тарас Потічний.

Зазначається, що до недавнього часу на платформі Bolt не існувало обмежень для авто з європейськими номерними знаками. Обмеження стосувалися лише року випуску, марки, моделі, року реєстрації та зовнішнього вигляду транспортного засобу. Зокрема, в Києві з моменту запуску сервісу не допускалися до здійснення поїздок з Bolt машини марки Daewoo Lanos.

Водночас компанія Uber в Україні поінформувала водіїв, що не приймає нових водіїв з автомобілями на іноземній реєстрації з 9 травня.

З цієї ж дати при оновленні документів автомобілів на іноземній реєстрації (наприклад, страхового поліса), такі документи в компанії відхиляють. При цьому автомобілі, які зараз активні, зможуть продовжити поїздки.