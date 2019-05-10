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П'ятниця, 10 травня 2019 12:20

Гра бізнес-престолів: Як змінилися ТОП-10 найдорожчих компаній світу за 22 роки

Гра бізнес-престолів: Як змінилися ТОП-10 найдорожчих компаній світу за 22 роки

У мережі оприлюднили динаміку розвитку 10 найдорожчих компаній світу за останні 22 роки, з грудня 1997 року до квітня 2019 року.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook український бізнесмен, засновник компаній ТІС і MV Cargo Андрій Станівцер, повідомляє БІЗНЕС.

Так, до вказаного списку увійшли такі всесвітньо відомі компанії, як Microsoft, General Electric, ExxonMobil , Coca-Cola, Merck, NTT, Intel, Pfiser, Nowartis і Royal Dutch Shell.

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Динаміка росту компаній станом на грудень 1997 року

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Динаміка росту компаній станом на квітень 2019 року

 

Нагадаємо, за підсумками торгів на фондовій біржі в Нью-Йорку 7 січня 2019 року американська компанія Amazon випередила Microsoft за обсягом ринкової капіталізації.

Так, до списку найдорожчих компаній світу увійшли: Amazon – 796,8 млрд доларів, Microsoft – 783 млрд доларів, Alphabet (холдинг-власник Google) – 748 млрд доларів. Apple залишилася на четвертому місці з показником в 702 млрд доларів. 

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Рубрика: Новини
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