Україна нарешті "вибила" борг Януковича

Державна виконавча служба Мін’юсту України стягнула на користь держави з кіпрських компаній, пов’язаних з екс-президентом Віктором Януковичем та колишніми високопосадовцями, 55 млн грн та 1 млн доларів США.

Про це повідомила заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, інформує БІЗНЕС з посиланням на прес-службу відомства.

"Повернення коштів на користь держави України відбулось при виконанні вироку суду про застосування спецконфіскції з примусовим вилученням у власність держави грошових коштів компаній EROSARIA LTD та Aldoza Investments Limited, розміщених на рахунках у АБ "Укргазбанк", - зазначила Глущенко.

Вона уточнила, що кошти в розмірі 55 342 762,37 грн та 1 010 072,39 доларів стягнені з кіпрських компаній EROSARIA LTD та Aldoza Investments Limited, пов’язані з Януковичем та екс-посадовцями.

Довідка: У грудні 2013 року екс-президент України Віктор Янукович і президент Росії Володимир Путін підписали договір про надання Україні кредиту на $15 млрд через розміщення українських цінних паперів. Перший транш кредиту в обсязі 3 млрд доларів був наданий Україні вже наприкінці грудня 2013 року.

Кредит припускав обмін коштів на суверенні євробонди України та надавався Україні на умовах, які не передбачали дострокових повернень і погашень. Україна, згідно з домовленостями, могла використовувати виділені кошти на свій розсуд.

Після зміни влади в Україні Київ намагався включити суму у 3 млрд доларів до загального пакету під час переговорів щодо реструктуризації інших зовнішніх зобов'язань. Проте Москва відмовилася від цього, наполягаючи на тому, що борг є державним, оскільки усі переговори щодо позики відбувалися на найвищому державному рівні.

У грудні 2015 року український уряд запровадив мораторій на виплату цього боргу. У лютому 2016 році російська сторона звернулася до Високого суду Лондона для вирішення суперечки.

Наприкінці березня 2017 року вказаний суд зобов'язав Україну виплатити Росії номінальну вартість облігацій у 3 млрд доларів, нездійснений купонний платіж у 75 млн доларів, а також штрафні санкції, нараховані на ці суми.

Проте українська сторона отримала право на апеляцію, яку виграла у вересні 2018 року.