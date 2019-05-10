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П'ятниця, 10 травня 2019 10:58

Брудна "Дружба": Україна призначила дату переговорів з Росією щодо нафти

Брудна &quot;Дружба&quot;: Україна призначила дату переговорів з Росією щодо нафти

Наступний раунд переговорів між Україною і Росією щодо локалізації некондиційної російської нафти з нафтопроводу "Дружба" відбудеться 14 травня.

 Про це повідомив перший заступник генерального директора АТ "Укртранснафта" Андрій Пасішник, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нафтопроводі "Одеса-Кременчук" - нафта сорту Azeri, в нафтопроводі "Дружба"- сорт Urals...Для відновлення транзиту в ЄС необхідно звільнити хоча б одну нитку "Дружби" від некондиційної нафти", - зазначив Пасішник.

За його словами, наразі місце тимчасового зберігання некондиційної нафти є предметом переговорів з Росією.

Представник "Укртранснафти" додав, що оскільки вказана ситуація припала на період Великодня і травневих свят, то виникли труднощі з участю державних органів у вирішенні цієї проблеми.

Нагадаємо, 19 квітня в Білорусі заявили про різке погіршення якості російської нафти, через що країна обмежила експорт нафтопродуктів, включаючи бензин.

Ввечері 25 квітня "Укртранснафта" ухвалила рішення призупинити транзит російської нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" (МН "Дружба"). Цього ж дня аналогічне рішення ухвалили Словаччина, Польща та Угорщина.

Станом на 2 травня "Укртранснафта" недоотримала 29,2 млн грн (близько 1 млн євро) виручки через припинення транзиту російської нафти до європейських країн.

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Рубрика: Новини
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