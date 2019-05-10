Команда Зеленського хоче "вибачити" ФОПам 7 млрд грн боргів

У команді обраного президента Володимира Зеленського пропонують списати ФОПам більше 7,4 млрд грн заборгованості за Єдиним соціальним внеском (ЄСВ), що накопичилася станом на 1 січня 2019 року.

Про це заявив радник Зеленського з питань податкової політики Данило Гетманцев, інформує БІЗНЕС з посиланням на "НВ Бізнес".

"Значна частина цих ФОПів - сплячі. Проблема введення "подушного податку" на ФОП у 2016-му полягала в тому, що багатьом довелося закритися без будь-якого перехідного періоду, навіть тим, хто реально працював, але, наприклад, сезонно", - пояснив Гетманцев.

За його словами, запропонована ініціатива ще має пройти громадське обговорення, після чого буде розроблений остаточний варіант відповідного проекту закону.

Гетманцев зазначив, що незважаючи на те, що ЄСВ зменшили майже вдвічі, був введений обов'язковий мінімальний платіж для кожного ФОПа, незалежно від того, працював він чи ні.

"Є багато людей, які реально не здійснювали діяльність. Є ті, хто реєстрував ФОПи ще в 2014-2015 роках і забув про них. Їм весь цей час ніхто нічого не говорив, зараз же по закінченні трьох років, коли вже минають терміни давності за цими нарахуваннями, про них згадують і відправляють податкові повідомлення, і реально нічого зробити не можна, тому що дійсно за законом вони повинні платити. Нам здається, що неправильно платити податок за ту діяльність, яка не здійснювалася", - вважає радник Зеленського.

Нагадаємо, на початку травня у команді обраного президента Володимира Зеленського повідомили про намір розробити законопроект, який має звільнити фізосіб-підприємців від сплати ЄСВ, якщо вони не здійснюють діяльність.

Водночас у Спілці підприємців України розробили власну концепцію, яка передбачає поступове (в три етапи) зменшення ЄСВ до повного його скасування.

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