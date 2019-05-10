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П'ятниця, 10 травня 2019 09:50

Сила бренду: Starbucks випадково заробив на "Грі престолів" $2,3 млрд

Сила бренду: Starbucks випадково заробив на &quot;Грі престолів&quot; $2,3 млрд

Американська компанія Starbucks за кілька днів отримала близько 2,3 млрд доларів прибутку через конфуз з пластикової чашкою в останньому епізоді серіалу "Гра престолів".

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням CNBC.

Як зазначається, 5 травня в черговому епізоді серіалу з'явилася одноразова сучасна чашка для кави з логотипом, нібито схожим на Starbucks. Глядачі миттєво почали поширювати цей кадр у соціальних мережах, на форумах та новинних сайтах.

Проте незабаром з'ясувалося, що чашку на знімальний майданчик принесла одна з актрис, яка придбала її в одній з місцевих кав`ярень. Тому це не було рекламою - знімальна група просто прогледіла чужорідний елемент.

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Гендиректор з  маркетингу компанії Hollywood Branded Стейсі Джонс підрахував, що за кілька днів Starbucks міг заробити на такій масовій рекламі близько 2,3 млрд доларів.

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Рубрика: Новини
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