Сила бренду: Starbucks випадково заробив на "Грі престолів" $2,3 млрд

Американська компанія Starbucks за кілька днів отримала близько 2,3 млрд доларів прибутку через конфуз з пластикової чашкою в останньому епізоді серіалу "Гра престолів".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням CNBC.

Як зазначається, 5 травня в черговому епізоді серіалу з'явилася одноразова сучасна чашка для кави з логотипом, нібито схожим на Starbucks. Глядачі миттєво почали поширювати цей кадр у соціальних мережах, на форумах та новинних сайтах.

Проте незабаром з'ясувалося, що чашку на знімальний майданчик принесла одна з актрис, яка придбала її в одній з місцевих кав`ярень. Тому це не було рекламою - знімальна група просто прогледіла чужорідний елемент.

Гендиректор з маркетингу компанії Hollywood Branded Стейсі Джонс підрахував, що за кілька днів Starbucks міг заробити на такій масовій рекламі близько 2,3 млрд доларів.