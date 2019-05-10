Зеленський намірився звільнити ЗМІ від олігархів

Новообраний президент України Володимир Зеленський має намір за час своєї каденції звільнити ЗМІ від олігархів.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з єврокомісаром з питань сусідства Йоганессом Ганом, інформує БІЗНЕС з посиланням на прес-службу обраного президента.

"Наш пріоритет - не боротьба з корупцією, а перемога над нею. Демонополізація в енергетиці, деолігархізація в ЗМІ", - заявив Зеленський.

Єврокомісар, у свою чергу, привітав українського колегу з вражаючою перемогою на виборах, "яка дає йому сильний мандат для боротьби з корупцією і деолігархізації".

Нагадаємо, 2 травня Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з підприємцями будуть прозорими. Він також запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі вже найближчими днями.

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