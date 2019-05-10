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П'ятниця, 10 травня 2019 09:17

Зеленський намірився звільнити ЗМІ від олігархів

Зеленський намірився звільнити ЗМІ від олігархів

Новообраний президент України Володимир Зеленський має намір за час своєї каденції звільнити ЗМІ від олігархів.

 Про це Зеленський заявив під час зустрічі з єврокомісаром з питань сусідства Йоганессом Ганом, інформує БІЗНЕС з посиланням на прес-службу обраного президента.

"Наш пріоритет - не боротьба з корупцією, а перемога над нею. Демонополізація в енергетиці, деолігархізація в ЗМІ", - заявив Зеленський.

Єврокомісар, у свою чергу, привітав українського колегу з вражаючою перемогою на виборах, "яка дає йому сильний мандат для боротьби з корупцією і деолігархізації".

Нагадаємо, 2 травня Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з підприємцями будуть прозорими. Він також запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі вже найближчими днями.

 

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Рубрика: Новини
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