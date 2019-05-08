У Дніпрі планують облаштувати "розумний" парк

Громадська організація Noosphere в рамках співпраці з Дніпровським національним університетом ім. Олеся Гончара виступили з пропозицією привести до ладу паркову зону в районі вул. Казакова у Дніпрі, більш відому як парк Гагаріна.

Як зазначається, ініціатор проекту Олена Рябоконь запропонувала надати простору інженерну форму і SMART-вміст.

Передбачається, що оновлений парк повинен стати комфортним місцем не тільки для дозвілля, а й навчання. "На сьогодні завдяки старанням Kolesnikov Maxym, @Dima Eidelstein ( https://www.facebook.com/dima.eidelshtein ) та їхніх колег вже є дизайнерське і ландшафтне рішення території, яке ще підлягає узгодженню з уповноваженими державними органами і структурами. Але з цим рішенням не вистачає "інженерного духу", - визнали в Noosphere.

В організації хочуть зробити парк зручним місцем, де можна:

* Проводити лекції та майстер-класи;

* Отримати доступ до електронної бібліотеки;

* Організовувати спортивні змагання, творчі конкурси та концерти;

* Проводити квести і брати участь в них.

Тому в Noosphere закликають всіх охочих долучитися до проекту, внести свої технічні рішення та порадити людей, які візьмуться за їх реалізацію.

Це можуть бути:

* Система інформаційних дощок з QR кодами для проведення квестів;

* Мобільні додатки з доповненою реальністю;

* Розробки в напрямку "аудіогід" або чогось подібного

* Система антивандальних девайсів для підзарядки гаджетів;

* Система, що дозволяє автоматично управляти освітленням території зонально в залежності від присутності там людей

та інші подібні SMART-проекти.