У Дніпрі планують облаштувати "розумний" парк

Про це організація повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
Як зазначається, ініціатор проекту Олена Рябоконь запропонувала надати простору інженерну форму і SMART-вміст.
Передбачається, що оновлений парк повинен стати комфортним місцем не тільки для дозвілля, а й навчання. "На сьогодні завдяки старанням Kolesnikov Maxym, @Dima Eidelstein (https://www.facebook.com/dima.eidelshtein) та їхніх колег вже є дизайнерське і ландшафтне рішення території, яке ще підлягає узгодженню з уповноваженими державними органами і структурами. Але з цим рішенням не вистачає "інженерного духу", - визнали в Noosphere.
В організації хочуть зробити парк зручним місцем, де можна:
* Проводити лекції та майстер-класи;
* Отримати доступ до електронної бібліотеки;
* Організовувати спортивні змагання, творчі конкурси та концерти;
* Проводити квести і брати участь в них.
Тому в Noosphere закликають всіх охочих долучитися до проекту, внести свої технічні рішення та порадити людей, які візьмуться за їх реалізацію.
Це можуть бути:
* Система інформаційних дощок з QR кодами для проведення квестів;
* Мобільні додатки з доповненою реальністю;
* Розробки в напрямку "аудіогід" або чогось подібного
* Система антивандальних девайсів для підзарядки гаджетів;
* Система, що дозволяє автоматично управляти освітленням території зонально в залежності від присутності там людей
та інші подібні SMART-проекти.