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Середа, 08 травня 2019 20:04

У Дніпрі планують облаштувати "розумний" парк

У Дніпрі планують облаштувати &quot;розумний&quot; парк
Громадська організація Noosphere в рамках співпраці з Дніпровським національним університетом ім. Олеся Гончара виступили з пропозицією привести до ладу паркову зону в районі вул. Казакова у Дніпрі, більш відому як парк Гагаріна.
Про це організація повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
 
Як зазначається, ініціатор проекту Олена Рябоконь запропонувала надати простору інженерну форму і SMART-вміст.
 
Передбачається, що оновлений парк повинен стати комфортним місцем не тільки для дозвілля, а й навчання. "На сьогодні завдяки старанням Kolesnikov Maxym, @Dima Eidelstein (https://www.facebook.com/dima.eidelshtein) та їхніх колег вже є дизайнерське і ландшафтне рішення території, яке ще підлягає узгодженню з уповноваженими державними органами і структурами. Але з цим рішенням не вистачає "інженерного духу", - визнали в Noosphere.
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В організації хочуть зробити парк зручним місцем, де можна:
* Проводити лекції та майстер-класи;
* Отримати доступ до електронної бібліотеки;
* Організовувати спортивні змагання, творчі конкурси та концерти;
* Проводити квести і брати участь в них.
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Тому в Noosphere закликають всіх охочих долучитися до проекту, внести свої технічні рішення та порадити людей, які візьмуться за їх реалізацію.
 
Це можуть бути:
* Система інформаційних дощок з QR кодами для проведення квестів;
* Мобільні додатки з доповненою реальністю;
* Розробки в напрямку "аудіогід" або чогось подібного
* Система антивандальних девайсів для підзарядки гаджетів;
* Система, що дозволяє автоматично управляти освітленням території зонально в залежності від присутності там людей
та інші подібні SMART-проекти.

 
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Рубрика: Новини
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