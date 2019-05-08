Передплата Бізнес 2019 - 3
Платформа Бізнес 100 Доктрина економічної безпеки України
КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Середа, 08 травня 2019 16:12

ЄБРР дав невтішний прогноз ВВП України

ЄБРР дав невтішний прогноз ВВП України

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання внутрішнього валового продукту України до 2,5% із 3% за підсумками 2019 року.

Про це йдеться у звіті банку, інформує БІЗНЕС.

Згідно з оприлюдненим прогнозом, у 2020 році зростання економіки країни очікується на рівні 3%.

Тимчасове зниження економічного зростання аналітики пояснюють внутрішньою політичною невизначеністю після минулих і майбутніх виборів, а також зниженням зростання торгівлі з основними партнерами.

На думку аналітиків, відновлення реформ після виборів разом з пом'якшенням валютно-кредитної політики сприяло б зміцненню корпоративної діяльності, при цьому реальне зростання економіки досягне 3% в 2020 році.

Також вони наголошують, що великі виплати за державним боргом в поточному і наступному роках становлять серйозний ризик для економічного розвитку України.

З огляду на це, зазначають в ЄБРР, підтримка співпраці з кредиторами залишається життєво важливою для відновлення економіки країни.

Нагадаємо, у квітневому огляді Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році до 2,7% із 2,9%. Водночас Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України в 2020 році на рівні 3,4%, у 2021-му — знизив до 3,7% із 3,8%.

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал
Прочитано 132 раз
Рубрика: Новини
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Уряд дозволив "Нафтогазу" знизити ціни на газ У Дніпрі планують облаштувати "розумний" парк »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

f6d2bb025b0005c13233679a32583a0d XL

Придбати 1 номер

X

200 грн

Кількість екземлярів:

 
Міжнародний форум із захисту бізнесу
V Ukrainian Antitrust Forum
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« May 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.