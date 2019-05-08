ЄБРР дав невтішний прогноз ВВП України

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання внутрішнього валового продукту України до 2,5% із 3% за підсумками 2019 року.

Про це йдеться у звіті банку, інформує БІЗНЕС.

Згідно з оприлюдненим прогнозом, у 2020 році зростання економіки країни очікується на рівні 3%.

Тимчасове зниження економічного зростання аналітики пояснюють внутрішньою політичною невизначеністю після минулих і майбутніх виборів, а також зниженням зростання торгівлі з основними партнерами.

На думку аналітиків, відновлення реформ після виборів разом з пом'якшенням валютно-кредитної політики сприяло б зміцненню корпоративної діяльності, при цьому реальне зростання економіки досягне 3% в 2020 році.

Також вони наголошують, що великі виплати за державним боргом в поточному і наступному роках становлять серйозний ризик для економічного розвитку України.

З огляду на це, зазначають в ЄБРР, підтримка співпраці з кредиторами залишається життєво важливою для відновлення економіки країни.

Нагадаємо, у квітневому огляді Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році до 2,7% із 2,9%. Водночас Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України в 2020 році на рівні 3,4%, у 2021-му — знизив до 3,7% із 3,8%.