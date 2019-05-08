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Середа, 08 травня 2019 15:22

Уряд дозволив "Нафтогазу" знизити ціни на газ

Уряд дозволив &quot;Нафтогазу&quot; знизити ціни на газ

Кабінет міністрів України надав можливість державній компанії НАК "Нафтогаз України" знизити ціни на газ для населення.

Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні, 8 травня, інформує БІЗНЕС з посиланням на урядовий портал.

Так, ціна на блакитне паливо, яке "Нафтогаз" продає підприємствам теплокомуненерго та постачальникам газу, в травні має становити 8 247 грн за тисячу кубічних метрів.

"Це рішення відповідає цілі ринкового ціноутворення на природний газ для всіх категорій споживачів і, таким чином, відповідає зобов’язанням України перед МВФ", - зазначили в уряді.

Якщо нарахування за газ будуть відрізнятися від встановленої ціни, населенню радять звертатися зі скаргами на урядову "гарячу лінію" 15-45.

Нагадаємо, 23 квітня НАК "Нафтогаз України" спільно з урядом розробили новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, але й знизити її до рівня 8247 грн за тис. кубометрів (кінцева роздрібна ціна).

У Мінфіні заявили, що рішення про зниження цін на газ для населення повністю відповідає програмі співпраці з МВФ.рішення про зниження цін на газ для населення повністю відповідає програмі співпраці з МВФ.

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Рубрика: Новини
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