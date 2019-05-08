Нацбанк зробив подарунок фондовому ринку і лайф-страховикам

Національний банк України у рамках лібералізації валютного регулювання звільнив учасників ринку цінних паперів від необхідності отримувати ліцензії на валютні операції, а для страхових компаній, які надають послуги зі страхування життя, пом’якшив вимоги для їх отримання.

Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ, яка набуває чинності 9 травня 2019 року, інформує БІЗНЕС з посиланням на сайт регулятора.

Так, учасники фондового ринку, які торгують цінними паперами та забезпечують розрахунки за угодами, більше не повинні отримувати від Нацбанку ліцензії на валютні операції. Зокрема, у випадках переходу прав власності на цінні папери від резидента до нерезидента і навпаки.

Купівля та продаж цінних паперів не є валютними операціями, а всі розрахунки проводитимуться через банки, які мають банківську ліцензію та здійснюють валютний нагляд, зокрема за операціями учасників фондового ринку. Тому НБУ скасовує необхідність отримувати валютні ліцензії учасникам фондового ринку, а також анулював ліцензії учасників фондового ринку та ПАТ "Національний депозитарій України", які були видані раніше.

Для страхових компаній, які займаються страхуванням життя і розраховуються за договорами в іноземній валюті, будуть діяти ліберальніші вимоги до капіталу для отриманя ліцензії на валютні операції. Раніше лайф-страховики повинні були мати власний капітал у сумі не менше ніж 300 млн грн. Відтепер, щоб отримати відповідну ліцензію, лайф-страховики повинні забезпечити наявність мінімального власного капіталу у сумі нормативу платоспроможності та достатності капіталу, який встановлений нормативно-правовим актом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Тому для отримання ліцензії лайф-страховики повинні мати мінімальний власний капітал у сумі не менш ніж 45 млн грн.

Лайф-страховики повинні забезпечити наявність мінімального власного капіталу у відповідній сумі впродовж усього часу наявності ліцензії. З огляду на це страхові компанії повинні будуть подавати до Національного банку щоквартально інформацію про структуру прийнятних активів. Мова йде про активи, які відповідають вимогам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Наприклад, акції, облігації підприємств та облігації місцевих позик повинні пройти процедуру лістингу на фондовій біржі, акції та облігації іноземних компаній повинні відповідати суверенним рейтингам та кредитним рейтингам тощо. Також щорічно страхові компанії повинні будуть подавати звіт аудитора, який підтверджує суму прийнятних активів.

"Порушення нормативу або неподання інформації про структуру прийнятних активів буде підставою відкликання ліцензії на валютні операції", - попередили в Нацбанку.

Повноваження припиняти та поновлювати ліцензії матимуть Правління НБУ та Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем.