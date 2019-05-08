The Детектор: Що робить влада для бізнесу

Також, якщо вірити передвиборчій програмі Зеленського та заявам членів його команди, в Україні планується чимало економічних змін, які покликані підтримати підприємців та оздоровити бізнес-клімат країни. Зокрема, йдеться про податкову амністію, заміну податку на прибуток податком на виведений капітал, перегляд умов співпраці з МВФ тощо.

Ще на старті свого президентства Володимир Зеленський чітко позначив свою позицію щодо стосунків з бізнесом - на йому думку, вони мають бути прозорими і не допускати жодної "кулуарщини".

Чи вдасться втілити ці ініціативи у життя, поки важко спрогнозувати. Це, у великій мірі, залежатиме від результатів парламентських виборів. Водночас представники бізнес-спільноти вже озвучили свої очікування від нової влади, запропонувавши їй свої "чек- листи" для перезавантаження економіки країни. Тож тепер м'яч на боці Зекоманди.

БIЗНЕС вирішив стати своєрідним консолідатором економічних ініціатив "зелених" та зворотньої реакції на них.

Вмикаємо The Детектор!

У Зеленського хочуть звільнити ФОпи від податків

Команда обраного президента Володимира Зеленського планує розробити законопроект, який має звільнити фізосіб-підприємців від сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ), якщо вони не здійснюють діяльність.

Про це заявив радник Зеленського з питань податкової політики Данило Гетманцев у інтерв'ю Цензор.Нет, інформує БІЗНЕС.

За його словами, минулого тижня він зустрічався з Зеленським і обговорював відповідний законопроект. "Ми узгодили законопроект по ФОПах. З 2016 року був ухвалений закон, коли навіть непрацюючі ФОПи повинні платити ЄСВ за мінімальною ставкою. Зараз їм приходять недоїмки, штрафи, пені у величезних сумах. Ми вирішили, що ми подамо законопроект, який звільнить їх від податку, нарахованого на діяльність, яку практично не здійснювали", – сказав Гетманцев.

Водночас він заперечує, що ця ініціатива є своєрідним заохоченням безвідповідальності. "Ми виходимо з того, що виборці Зеленського — відповідальні люди і вони хочуть платити податки, і розуміють, що оподаткування — це не просто узаконений грабунок, а що від цього залежить, зокрема, якість доріг, інфраструктура, освіта, медицина і багато іншого. І цей взаємозв'язок має стати для них очевидним", — додав радник Зеленського.

Нагадаємо, за даними ДФС, мінімальна сума єдиного внеску у розрахунку на квартал у 2019 році становила 2754,18 грн (918,06 грн/місяць).

Штаб Зеленського пропонує рецепт боротьби з ухиленням від податків

Радник обраного президента Володимира Зеленського з питань податкової політики Данило Гетманцев пропонує запровадити в Україні загальне декларування.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє БІЗНЕС.

Гетманцев наголосив, що загальне декларування стане продовженням змін у податковій сфері, яку планується реалізувати після амністії капіталів.

Він вважає, що першочергово повинна бути знівельована "можливість ухилення від оподаткування великого бізнесу та олігархів". Це пропонується робити через автоматичний обмін податковою інформацією, імплементацію до законодавства України плану BEPS, трансферне ціноутворення, реальні зміни на митниці, відповідальність за незаконне збагачення тощо.

"Я переконаний в тому, що загальне декларування - це захід, який виходить далеко за межі податкової системи як такої. Це те, що, серед інших заходів, впливає на формат взаємовідносин держави і громадянина. Те, що робить відповідальною державу перед громадянином і породжує у нього реальне, а не номінальне право вимагати у держави зустрічну сплату податку задоволення, а сам факт сплати податку породжує гордість у платника податків, а не прикрість від того, що не вдалося ухилитися", - зазначив радник Зеленського.

Що ж стосується громадян, які працюють за кордоном, то він пропонує не зобов'язувати їх декларувати доходи, оскільки вони плататять податки не в Україні. "Можливо для когось загальне декларування - це додаткові незручності і дурні витрати часу. Але я переконаний, що загальне декларування - це відповідальність - перед собою, сім'єю, країною", - резюмував Гетманцев.

Спілка підприємців України пропонує свою податкову концепцію

У Спілці підприємців України (СУП) вважають, що часткове звільнення ФОПів від сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ) дасть можливість убезпечити їх від додаткових витрат у період неотримання прибутку (в тому числі, ФОПами, які здійснюють свою діяльність сезонно).

Про це БІЗНЕСу повідомили у СУП.

При цьому експерти попереджають, що існує ризик, що такі ФОПи будуть більш ретельно перевірятись контролюючими органами, оскільки періодичність їх роботи може стати додатковим критерієм ризику. "Можливо, першим дієвим кроком стане скасування сплати ЄСВ для ФОПів, які є працюючими працівниками, оскільки вони вже здійснюють оплату ЄСВ з нарахованої заробітної плати", - вважають у СУП.

Водночас у Спілці розробили власну концепцію, яка передбачає поступове (в три етапи) зменшення єдиного соціального внеску до 0%, що дозволить зменшити навантаження на фонд оплати праці.

Так, на першому етапі експерти пропонують обмежити нарахування ЄСВ двома мінімальними заробітними платами (МЗП), на другому - однією. На третьому етапі планується повністю скасувати ЄСВ. Передбачається, що на перших двох етапах ЄСВ сплачуватиметься безпосередньо в бюджет.

Згідно із запропонованою концепцією, витрати на виплату пенсій будуть фінансуватися безпосередньо з бюджету за рахунок ЄСВ, частини податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та інших надходжень до бюджету. Після скасування Єдиного соцвнеску фінансування відбувається за рахунок інших надходжень до бюджету. "Сьогодні зниження ставки єдиного соціального внеску до 22% вже дає економічний ефект: завдяки зниженню навантаження надходження у вигляді податку на доходи фізичних осіб щорічно збільшуються на 40 млрд грн", - констатують в СУП.

На думку експертів, звільнення від сплати ЄСВ обернеться однозначним сплеском відкриття ФОПів, які не реєструвались, "оскільки розуміли, яке навантаження на них покладається з дати їх реєстрації".

Далі буде...

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