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Середа, 08 травня 2019 14:15

Долар взяв курс на падіння

Долар взяв курс на падіння

Національний банк України на 8 травня встановив курс долара на рівні 26,34 грн, що на 15 коп. менше, як було вчора.

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт НБУ.

Водночас євро подешевшав на 21 коп. і коштує 29,46 грн.

В обмінних пунктах сьогодні долар купують по 26,48 грн, продають по 26,51 грн. За євро пропонують 29,14 грн, продають по 29,70 грн. 

Нагадаємо, 19 квітня Нацбанк України зафіксував негативні коливання на валютному ринку після рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність націоналізації "ПриватБанку".

Проте за підсумками квітня НБУ констатував зміцнення гривні, зокрема, завдяки рекордному залученню іноземних інвестицій в гривневі облігації внутрішньої держпозики.

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Рубрика: Новини
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