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Середа, 08 травня 2019 13:02

Україна отримала головного податківця

Україна отримала головного податківця

Кабінет міністрів призначив Сергія Верланова головою Державної податкової служби (ДПС) терміном на п’ять років.

 Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні, 8 травня, інформує БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України. 

У відомстві зазначили, що Верланов отримав цю посаду як переможець конкурсу на посаду голови ДПС, який був оголошений урядом 20 березня 2019 року в рамках реформи Державної фіскальної служби. Конкурс проводила Комісія з питань вищого корпусу державної служби. Він складався з трьох етапів, був відкритим для громадськості, а у процесі перевірки та оцінювання робіт брали участь українські та іноземні експерти.

"Після призначення голови ДПС має відбутися реєстрація юридичної особи, переведення працівників ДФС до Державної податкової служби (не менше 30%), а КМУ має прийняти розпорядження про початок роботи нової структури", - повідомили в Мінфіні.

Випробувальний термін нового очільника ДПС триватиме місяць.

Довідка: Сергій Верланов здобув вищу освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Після завершення навчання працював юрисконсультом низки підприємств Львівської області.

 У листопаді 2008 року почав працювати на посаді юриста в одній із компаній Великої четвірки – PwC, де пропрацював до червня 2015 року.

З липня 2015 року до липня 2018 року обіймав посаду партнера у провідній юридичній фірмі України Sayenko Kharenko.

У 2015 – 2017 роках був співголовою юридичного правового комітету Американської торгової палати в Україні.

 З 2016 року є членом Громадської ради доброчесності, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (делегований Асоціацією правників України).

26 липня 2018 року був призначений на посаду заступника міністра фінансів України.

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Рубрика: Новини
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