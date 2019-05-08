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Середа, 08 травня 2019 12:50

Справа "Позняки-Жил-Буд": Засновник Taryan Group заявляє про перемогу

Справа &quot;Позняки-Жил-Буд&quot;: Засновник Taryan Group заявляє про перемогу

Артур Мхітарян, засновник компанії Taryan Group, в структуру якої входить будівельна компанія "Позняки-Жил-Буд", повідомив, що всі претензії Служби безпеки України щодо начебто порушень містобудівного законодавства, в тому числі, з охорони культурної спадщини, не підтвердилися.

 Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebok, інформує БІЗНЕС.

За його словами, слідчі Головного слідчого управління СБУ здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо наявності чи відсутності правопорушення під час будівництва ЖК TaryanTowers. "Ми отримали офіційного листа від СБУ, яке підтверджує, що кримінальна справа проти забудовника "Позняки-Жил-Буд" і житлового комплексу TaryanTowers більше не ведеться", – написав Мхітарян.

"Сьогодні я можу сказати, що був правий, коли півтора роки тому не пішов "легким шляхом", не дав нічого шантажистам і прохачам від держструктур, і заявив про це публічно. На жаль, наша реальність така, що кільканедобросовісних чиновників перейшли із ліги корупціонерів в категорію шантажистів і вимагачів. Їм не потрібна юридична позиція, вони більше не бояться кримінального переслідування. Проте вони бояться публічності. І це спрацювало! Публічність сьогодні практично єдина дієва зброя", - заявив засновник Taryan Group.

Він нагадав, що компанія півтора роки боролася на юридичному полі – були написані численні клопотання та обґрунтування, керівництво відвідувало допити, адвокати піднімали судову практику та надавали закону аргументацію.

"Я пишаюся цією перемогою!...Навіть якщо система залишила такою ж, ми та наше бачення майбутнього змінилося. Коли мибачимо тих, хто "нахабно паразитує", перебуваючи при владі, це не привід опускати руки – це привід дати по руках!", – резюмував Мхітарян.

Нагадаємо, досудове розслідування проти компанії "Позняки-Жил-Буд" СБУ розпочало у вересні 2017 року.

У грудні 2018 року Артур Мхітарян звернувся до президента України із заявою про те, що його бізнес став жертвою "наїзду" з боку СБУ.

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Рубрика: Новини
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