В АМКУ заперечують енергомонополію Ахметова

Голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв запевняє, що придбання ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" акцій "Київобленерго" і "Одесаобленерго" не робить ТОВ монополістом в цій сфері.

Про це очільник АМКУ сказав у інтерв'ю Politeka, повідомляє БІЗНЕС.

За його словами, ДТЕК купує виключно електричні мережі, а не компанії-постачальники. "Придбав тільки частину активів, пов'язаних з діяльністю оператора системи розподілу. Тобто, це виключно мережа, яка жодним чином не займається постачанням електричної енергії на території Київської області та на території Одеської області. Тобто, монополізація ринку в цьому випадку не відбувається", - запевняє Терентьєв.

Він додав, що обленерго є природними монополіями на відповідних територіях. Їх придбання жодним чином не впливає на конкуренцію, адже в цьому сегменті її немає і не може бути. Саме тому діяльність природних монополій повністю контролюється відповідними державними органами за допомогою ліцензій.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України на засіданні 25 квітня дозволив ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" придбати в компанії "VS Energy" акції "Київобленерго" і "Одесаобленерго", що забезпечує контроль понад 50% в обох підприємствах.

За оцінками ЗМІ, після цієї покупки група Ахметова перевищила поріг 35% на ринку постачання електроенергії, що є ознакою монополії.

Додамо, що відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції", монопольним (домінуючим) становищем господарюючого суб'єкта може бути визнано в тому випадку, якщо його частка на ринку перевищує 35%.