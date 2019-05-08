В Україні виробництво шоколаду зростає, а "кондитерки" та хліба знижується

За підсумками трьох місяців 2019 року вітчизняне виробництво кондитерських та хлібобулочних виробів знизилось на 3,9% та 4,5% відповідно, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2018 року. Водночас виробництво шоколадних виробів демонструвало незначну, але все ж таки позитивну динаміку – 0,8%.

Про це повідомляє Рада з питань експорту продовольства з посиланням на дані Держстату, інформує БІЗНЕС.

"Попит на шоколадні вироби має стабільну зростаючу динаміку. Така ситуація не тільки підтримує імпортні постачання, але й зменшує залишки уже готової продукції. Українські шоколадні вироби демонструють збільшення (47,3 тис. т у 2019 році проти 46,9 тис. т у січні-березні 2018)", - зазначили в Раді.

Причиною такої ситуації екперти називають збільшення виробництва цукерок з вмістом алкоголю ( + 8,9% у січні-березні), шоколаду у брикетах, пластинах чи плитках з додаванням зернових культур (+ 51,9%), шоколаду у брикетах, пластинах чи плитках з начинкою ( +10,3%) та шоколаду та аналогічні вироби з вмістом какао в брикетах, пластинах чи плитках масою більше 2 кг ( 24,3%).

Водночас кондитерський ринок України уже третій місяць поспіль йде на спад, однак це не має негативного впливу на обсяг торгівлі на міжнародних ринках (зафіксоване зростання на 9,4%). До того ж майже половину всього виробництва солодощів у першому кварталі року було експортовано, а 45% забезпечило потреби внутрішнього ринку. Станом на кінець березня загальний обсяг залишків готової продукції становив 1,7 тис. т.

Перший квартал року відзначився зниженням виробництва хлібобулочних виробів ( - 4,5% проти показника 2018 року). "Підтримкою негативної тенденції слугувало зниження вітчизняного виробництва у ключових секторах за рахунок зниження пропозиції борошна на вітчизняному ринку та зменшення внутрішнього споживання", - пояснює керівник в Аналітичного відділу UFEB, Олександра Кищук.

За січень – грудень 2018 року Україна експортувала 63,4 тис. тонн шоколадних виробів.