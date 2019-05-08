Скандал на мільйони: Компанія "Укрбуду" оскаржує шалений штраф АМКУ

ТОВ "Північно-український будівельний альянс", один з основних генпідрядників корпорації "Укрбуд", стверджує, що не вступало у змову з жодним учасником жодного з тендерів, у яких брало участь, і не згодний з рішенням Антимонопольного комітету України (АМКУ) про накладення непомірного штрафу на компанію.

Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє БІЗНЕС.

"По кожному з пунктів, які Київське обласне територіальне відділення АМКУ представило в якості доказів, неодноразово надані аргументовані пояснення, які на жаль, були повністю проігноровані колегією", - заявили в "Північно-українському будівельному альянсі".

Окремо там наголосили, що зазначені тендери (йдеться про тендер з будівництва корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова та реконструкції гімназії № 59 імені О.М. Бойченка в Голосіївському районі Києва, - ред.) були проведені майже рік тому – у травні та червні 2018 року відповідно. "Проте керівництво АМКУ чомусь вирішило дочекатися, доки відповідні роботи, а також роботи по інших тендерах, увійдуть в активну фазу. Обрана стратегія підтверджує, що Антимонопольний комітет України ставить собі за мету не відновлення справедливості та забезпечення конкуренції на торгах, а фактичне знищення підприємства, яке задіяне в будівництві важливих інфраструктурних проектів в м. Києві", - повідомили в компанії.

Керівництво компанії-забудовника попереджає, що накладення такого непідйомного штрафу може призвести до банкрутства і, як результат, ТОВ не зможе виконувати покладені на нього зобов’язання з будівництва важливих інфраструктурних проектів, зокрема, з реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві.

Саме тому, зазначають в компанії, 25 квітня її робітники були змушені зупинити роботи та вийти на мітинг під стіни АМКУ. "Відтак, Антимонопольний комітет України опікується аж ніяк не інтересами українських громадян, які через дії посадовців ризикують залишитися без нових мостів, доріг, навчальних місць, медичних закладів та інших об’єктів інфраструктури. Натомість, саме дії АМКУ викликають підозри у можливій змові, в яку його керівники могли вступити з конкурентами ТОВ "Північно-український будівельний альянс" задля його знищення", - йдеться в заяві.

Компанія наголошує, що буде й надалі відстоювати свою правову позицію.

Нагадаємо, 7 травня Тимчасова адміністративна колегія АМКУ оштрафувала ТОВ "Північно-український будівельний альянс" та ТОВ "Спецбуд-Плюс", що входять в корпорацію "Укрбуд", на загальну суму 149 млн 930 тис. грн за нібито змову на двох столичних тендерах.

Перший тендер стосувався будівництва корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова з очікуваною вартістю 2,8 млрд грн, другий – реконструкції гімназії № 59 імені О.М. Бойченка в Голосіївському районі Києва з очікуваною вартістю 175 млн грн.

Додамо, що 17 березня 2019 року в Києві розпочався демонтаж Шулявського шляхопроводу. Роботи проводить компанія "Північно-український будівельний альянс".