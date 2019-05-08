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Середа, 08 травня 2019 10:37

Торговельним залам в Україні дозволили "рости" без обмежень

Торговельним залам в Україні дозволили &quot;рости&quot; без обмежень

Торговельні зали супермаркетів, магазинів, ринків та інших підприємств торгівлі в Україні більше не будуть обмежуватися за висотою.

Відповідні зміни містяться у новому ДБН "Підприємства торгівлі", оприлюдненому в Інформаційному бюлетені Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, повідомляє БІЗНЕС.

Згідно з опублікованими змінами, допускається збільшувати висоту поверхів із торговельними залами за відповідного обгрунтування щодо механізації, обладнання чи конструкції.

При цьому  мінімальна висота від підлоги до стелі має складати 3 м (як і раніше), а для двосвітних торговельних залів – не менше 5,8 м за наявності антресолей. "Тепер ми ці обмеження прибрали і ввели можливість проектувати сучасні та цікаві торгівельні об’єкти будь-якої висоти, як це роблять у всьому цивілізованому світі", – повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Оновлені норми ДБН поширюються на проектування нових, реконструкцію і розширення існуючих будівель та окремих приміщень підприємств роздрібної торгівлі (магазинів, ринків) за винятком будинків оптової торгівлі, автосалонів і магазинів автозапчастин, зброї, складів будівельних матеріалів, виробничих фірм та магазинів тимчасового функціонування.

Зміни офіційно вступають в дію з 1 серпня цього року.

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Інфографіка: Конфедерація будівельників України/ Facebook

Довідка: Удіючих нормах ДБН щодо підприємств торгівлі існували обмеження щодо проектування висоти торговельних залів у супермаркетах та інших магазинах. Висоту поверхів будівель приймали, як правило, 3,3 м (не менше 3 м від підлоги до стелі).

За обґрунтування (механізація, обладнання, конструкції) допускалось збільшувати висоту поверхів із торговельною залою площею більше 400 м2 до 3,6 м, а більше 1000 м2 – до 4,8 м.

Висоту двосвітних торговельних залів допускається приймати 4,8 м за наявності антресолей. Висоту поверху із торговельною залою у разі кондиціонування повітря рекомендувалось приймати не більше 4,2 м.

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Рубрика: Новини
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