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Середа, 08 травня 2019 09:52

Бізнесу збільшили ліміт на репатріацію дивідендів

Бізнесу збільшили ліміт на репатріацію дивідендів

У межах валютної лібералізації Національний банк України (НБУ) підвищив ліміт на репатріацію дивідендів з 7 до 12 млн євро на місяць.

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу регулятора.

Зазначається, що це вже друге збільшення ліміту упродовж цього року. У Нацбанку наголошують, що таке послаблення не буде критичним для збереження макрофінансової стабільності, водночас воно сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в Україні.

"Вільне управління отриманими в Україні прибутками – надзвичайно важливе питання для іноземних інвесторів. Збільшений ліміт у 12 млн євро на місяць фактично задовольняє потреби усіх працюючих в Україні підприємств з іноземними інвестиціями. Проте ми розуміємо, що існування цього регуляторного обмеження, безумовно, є певним бар’єром для нових інвесторів, і наша ціль – його повне скасування", – прокоментував рішення заступник голови НБУ Олег Чурій.

За даними регулятора, стійка тенденція поліпшення макроекономічної ситуації в Україні дає змогу продовжувати зняття валютних обмежень, які шкодять бізнес-клімату.

Нагадаємо, у березні 2018 року Нацбанк розширив для іноземних інвесторів можливість репатріювати дивіденди за корпоративними правами та акціями, нараховані за 2017 рік.  Досі інвесторам можна було оплатити за кордон в іноземній валюті дивіденди, нараховані тільки за період до 2016 року включно. При цьому суми таких платежів були обмежені встановленими лімітами (для дивідендів за 2014-2016 роки - до 5 млн доларів в місяць, для дивідендів за період до 2013 року включно - не більше 2 млн доларів в місяць). Тепер регулятор встановив єдиний ліміт у сумі 7 млн доларів у місяць для виплати дивідендів в іноземній валюті незалежно від періоду, за який нараховані такі дивіденди.

У лютому 2019 року Нацбанк разом із запровадженням близько 30 інших валютних послаблень збільшив ліміт на репатріацію дивідендів з 7 млн доларів США до 7 млн євро на місяць.

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Рубрика: Новини
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