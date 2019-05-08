Дві компанії "Укрбуду" оштрафували на 150 млн грн за змову

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України (АМКУ) оштрафувала ТОВ "Північно-український будівельний альянс" та ТОВ "Спецбуд-Плюс", що входять в корпорацію "Укрбуд", на загальну суму 149 млн 930 тис. грн за змову на двох столичних тендерах.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу АМКУ.

Перший тендер стосувався будівництва корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова з очікуваною вартістю 2,8 млрд грн, другий – реконструкції гімназії № 59 імені О.М. Бойченка в Голосіївському районі Києва з очікуваною вартістю 175 млн грн.

Предстаники АМКУ провели розслідування і з’ясували, що згадані компанії:

- входять до однієї корпорації ("Укрбуд"), мають спільну адресу, засоби зв’язку та спільних працівників;

- надавали одна одній фінансову допомогу;

- виконували роботи для одних і тих самих генпідрядників, які є членами корпорації;

- використовують одну ІР-адресу для податкового звітування та для входження до електронних кабінетів системи "Клієнт-Банк";

- мають банківські гарантії та листи щодо процедури закупівлі, видані одним банком в один день та з послідовною реєстраційною нумерацією;

- мають спільні особливості в оформленні документів;

- подавали файли із документами тендерних пропозицій з однаковими властивостями;

- діяли синхронно у часі.

"Тобто, близько 3 млрд бюджетних гривень розподілили між собою ТОВ "Північно-український будівельний альянс" та ТОВ "Спецбуд-Плюс" фактично за відсутності конкуренції на торгах, таким чином порушивши Закон України "Про захист економічної конкуренції" (п. 1 статті 50 та п. 4 частини другої статті 6 – вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів)", - зазначили в Антимонопольному комітеті.

У результаті у справі щодо будівництва корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова "Північно-український будівельний альянс" оштрафували на 56 млн 160 тис. грн; "Спецбуд-Плюс" - на 63 млн 190 тис. грн.

У справі щодо реконструкції гімназії № 59 імені О.М. Бойченка в Голосіївському районі Києва на "Північно-український будівельний альянс" накладено штраф на суму 15 млн 290 тис. грн, "Спецбуд-Плюс" - на 15 млн 290 тис. грн.

Окрім цього, обом компаніям заборонили брати участь у торгах протягом наступних 3-х років.

Нагадаємо, 26 квітня глава АМКУ Юрій Терентьєв повідомив, що дві компанії "Укрбуду" підозрюють у змові на столичних тендерах з реконструкції клініки ім.Амосова і гімназії ім. Бойченка.на столичних тендерах з реконструкції клініки ім.Амосова і гімназії ім. Бойченка.