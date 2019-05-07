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Вівторок, 07 травня 2019 17:46

Україна заробила 190 млн грн на малій приватизації

Україна заробила 190 млн грн на малій приватизації

З початку року станом на початок травня надходження в державний бюджет від малої приватизації перевищила 190 млн грн.

 Про це повідомив виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна (ФДМ) Віталій Трубаров у Facebook, повідомляє БІЗНЕС.

За його даними, у системі "ProZorro.Продажу" виставлено 246 об'єктів малої приватизації, причому з початку року було продано 174 лоти. "На сьогодні мала приватизація - це переважно невеликі об’єкти, недобудови, занедбані промзони та напіврозвалені приміщення колишніх магазинів, хоча за законом, мала приватизація - це об'єкти вартістю до 250 мільйонів гривень", - зазначив Трубаров.

Водночас він констатує, що активи вартістю в сотні мільйонів гривень продовжують простоювати або неефективно і збитково управляються державним менеджментом.

Очільник ФДМ оприлюднив список міністерств і відомств, які з початку року так і не передали у відання Фонду об'єкти малої приватизації для подальшого продажу. Так, найбільшим боржником є Міністерство аграрної політики, яке не передало 14 підприємств. Далі слідує Мінрегіонрозвитку з п'ятьма підприємствами, а також Мінекономрозвитку та Мінінфраструктури - не передали по чотири підприємства. Також по одному підприємству не передали Кабінет міністрів, Міністерство охорони здоров'я, Держпідприємництва, "Укрбуд" та "Укравтодор".

Нагадаємо, продаж об’єктів державної власності у рамках так званої "малої приватизації" стартував в Україні у липні 2018 року. На продаж через електронну систему ProZorro.Продажі виставили активи державної і комунальної власності вартістю до 250 млн грн.

 

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Рубрика: Новини
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