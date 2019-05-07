Скандал з "Дружбою": У Росії виявили "забруднювачів" нафти

Міністр енергетики Росії Олександр Новак стверджує, що слідство виявило групу компаній, які здійснювали здачу забрудненої нафти в трубопровід "Дружба".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на ТАСС.

"Слідство виявило групу компаній, які здійснювали передачу кондиційної нафти з використанням зверхнормової кількості хлорорганічних сполучень", - сказав Новак.

За його словами, матеріали перевірки передали в прокуратуру, проводяться перевірки. За цим фактом порушено кримінальну справу. Також Новак повідомив, що у цій справі затримали чотирьох підозрюваних, яких за рішенням суду відправили у СІЗО.

Російський міністр також зазначив, що була створена міжвідомча комісія для розслідування цього інциденту. "За підсумками перевірки визначено джерело забруднення нафти - це вузол обліку Лопатино в Самарській області", - додав він.

Нагадаємо, 19 квітня в Білорусі заявили про різке погіршення якості російської нафти, через що країна обмежила експорт нафтопродуктів, включаючи бензин.

Ввечері 25 квітня "Укртранснафта" ухвалила рішення призупинити транзит російської нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" (МН "Дружба"). Цього ж дня аналогічне рішення ухвалили Словаччина, Польща та Угорщина.

Станом на 2 травня "Укртранснафта" недоотримала 29,2 млн грн (близько 1 млн євро) виручки через припинення транзиту російської нафти до європейських країн.