Передплата Бізнес 2019 - 3
Платформа Бізнес 100 Доктрина економічної безпеки України
КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Вівторок, 07 травня 2019 16:20

Український стартап тягне Apple до суду

Український стартап тягне Apple до суду

Дві ІТ-компанії зі сфери батьківського контролю за мобільними девайсами - український стартап Kidslox та іспанська компанія Qustodio - подали скаргу до Європейської комісії з конкуренції на дії американської компанії Apple.

 Як повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт Kidslox, у своїй скарзі компанії закидають Apple зловживання монопольним становищем і "витравлення" додатків, що допомагають контролювати перебування дітей за мобільними телефонами.

Зазначається, що створивши власну програму батьківського контролю, Apple блокує оновлення своїх конкурентів або просто видаляє їх із AppStore.

На сьогодні з AppStore видалено вже 11 додатків, зокрема Ourpact, Mobicip, Сurbi та інші. 

Компанії батьківського контролю підтримав у конфлікті з Apple відомий колишній директор Apple, якого називають "батьком iPod", Тоні Фаделл, який присвятив цій проблемі кілька дописів у Twitter.

"Наша ціль – відстояти права користувачів на вільний вибір, який додаток батьківського контролю їм обирати. Після нашого звернення до Європейської комісії Apple дещо зменшив тиск на нас, однак все рівно не дає оновити Kidslox", - заявив СЕО та засновник Kidslox Віктор Євпак.

"Наш додаток – кращий аніж той, що надає Apple. Ми робимо миттєве блокування, а вони – ні, у нас присутня якісна фільтрація контенту. Але головна конкурентна перевага – додаток є кросплатформенним. Тобто якщо у батьків IOS, а у дітей – Андроїд, ти все одно можеш його контролювати", - наголосив він.

Довідка: Стартап розробляє мобільний додаток для батьківського контролю Kidslox. Додаток дозволяє батькам керувати часом, який їх дитина проводить за мобільним. Батьки можуть блокувати програми, доступ до інтернету і фільтрувати контент, який отримує дитина.

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал
Прочитано 194 раз
Рубрика: Новини
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Tesla хочуть залучити до будівництва єврозаводу в Україні Скандал з "Дружбою": У Росії виявили "забруднювачів" нафти »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

f6d2bb025b0005c13233679a32583a0d XL

Придбати 1 номер

X

200 грн

Кількість екземлярів:

 
Міжнародний форум із захисту бізнесу
V Ukrainian Antitrust Forum
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« May 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.