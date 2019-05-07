Tesla хочуть залучити до будівництва єврозаводу в Україні

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян планує наступного тижня, після ухвалення законопроектів про створення ринку електрокарів, відрядити делегацію на переговори з компанією Tesla щодо будівництва першого європейського заводу в Україні.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, повідомляє БІЗНЕС.

"Ми можемо чудово співати, жартувати, дискутувати тощо. А можемо проголосувати в парламенті наші два законопроекти - 8159, 8160 про створення ринку електрокарів, чарджера і батарей до них, видобування літію і супутніх елементів. І наступного дня відрядити делегацію на переговори в Тесла щодо будівництва їх першого європейського заводу в Україні", - написав міністр.

Він вважає, що ухвалення вказаних законів нададуть інвестору "кращі умови у світі", а Україна отримає шанс створити з нуля високотехнологічну експортоорієнтовану нову галузь економіки.

"Як п'ять років тому зародилося ІТ, десять років тому - сільське господарство. Так і зараз маємо унікальну можливість виробляти масово електрокари та перестрибнути з ери тепловозів на транспортні засоби нового покоління", - зазначив Омелян.

Він додав, що Tesla висловила серйозну стурбованість прогнозованим браком на ринку необхідних обсягів ключових компонентів електробатарей, таких як літій, нікель і мідь.

Нагадаємо, у березні 2018 року в Верховній Раді зареєстрували два законопроекти №8159 і 8160 про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України, які передбачають на 10 років звільнення від оподаткування та ввізного мита комплектуючих і кузовів для виробництва електромобілів (легкових і вантажних) та електробусів в Україні, від сплати пенсійного збору покупців електрокарів, і на 15 років - від податку на прибуток видобувачів літію, виробників акумуляторів і електромобілів.

9 квітня 2019 року міністр інфраструктури Володимир Омелян закликав Раду ухвалити ці законопроекти одразу після розгляду "мовного" закону.