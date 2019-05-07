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Вівторок, 07 травня 2019 14:40

Спілка підприємців України пропонує свою податкову концепцію

Спілка підприємців України пропонує свою податкову концепцію

У Спілці підприємців України  (СУП) вважають, що часткове звільнення ФОПів від сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ) дасть можливість убезпечити їх від додаткових витрат у період неотримання прибутку (в тому числі, ФОПами, які здійснюють свою діяльність сезонно).

 Про це БІЗНЕСу повідомили у СУП.

При цьому експерти попереджають, що існує ризик, що такі ФОПи будуть більш ретельно перевірятись контролюючими органами, оскільки періодичність їх роботи може стати додатковим критерієм ризику. "Можливо, першим дієвим кроком стане скасування сплати ЄСВ для ФОПів, які є працюючими працівниками, оскільки вони вже здійснюють оплату ЄСВ з нарахованої заробітної плати", - вважають у СУП.

Водночас у Спілці розробили власну концепцію, яка передбачає поступове (в три етапи) зменшення єдиного соціального внеску до 0%, що дозволить зменшити навантаження на фонд оплати праці.

Так, на першому етапі експерти пропонують обмежити нарахування ЄСВ двома мінімальними заробітними платами (МЗП), на другому - однією. На третьому етапі планується повністю скасувати ЄСВ. Передбачається, що на перших двох етапах ЄСВ сплачуватиметься безпосередньо в бюджет. 

Згідно із запропонованою концепцією, витрати на виплату пенсій будуть фінансуватися безпосередньо з бюджету за рахунок ЄСВ, частини податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та інших надходжень до бюджету. Після скасування Єдиного соцвнеску  фінансування відбувається за рахунок інших надходжень до бюджету. "Сьогодні зниження ставки єдиного соціального внеску до 22% вже дає економічний ефект: завдяки зниженню навантаження надходження у вигляді податку на доходи фізичних осіб щорічно збільшуються на 40 млрд грн", - констатують в СУП. 

На думку експертів, звільнення від сплати ЄСВ обернеться однозначним сплеском відкриття ФОПів, які не реєструвались, "оскільки розуміли, яке навантаження на них покладається з дати їх реєстрації".

Нагадаємо, команда обраного президента Володимира Зеленського планує розробити законопроект, який має звільнити фізосіб-підприємців від сплати ЄСВ, якщо вони не здійснюють діяльність.

 

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Рубрика: Новини
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