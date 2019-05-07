Голова наглядової ради "Приватбанку" попереджає про наслідки "денаціоналізації" банку

Голова наглядової ради "Приватбанку" Енгін Акчакоча вважає, що Україні доведеться більше брати в борг у разі повернення націоналізованого "ПриватБанку" його колишнім власникам.

Про це Акчакоча сказав у інтерв'ю Радіо НВ, повідомляє БІЗНЕС.

За його словами, такий сценарій змінить напрямок руху держави на 180 градусів. "У фінансових термінах це спотворить монетарну політику. Вона стоїть на двох "ногах" — обмінний курс і процентна ставка. Це вдарить по фіскальній політиці, дефіциту бюджету", — попереджає банкір.

За його словами, у зв`язку з цим Україні доведеться більше брати в борг. "Якщо цього всього (зокрема, фінансування від МВФ), - ред.) не буде, що станеться? Я не хочу говорити, що саме, але нічого хорошого", — наголосив Акчакоча.

Він додав, що прогноз міжнародного рейтингового агентства Moody's щодо погіршення кредитного профелю через ситуацію з "Приватбанком" наразі реалізується швидше, ніж очікувалося.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У суді пояснили, що підставою для такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних та порушення процедури її націоналізації.

Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Одразу після цього Нацбанк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити рішення суду. У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

19 квітня в МВФ заявили, що уважно стежать за ситуацією навколо фінустанови.

20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал.

Наприкінці квітня стало відомо, що Коломойський подав ще п`ять позовів до Нацбанку та "ПриватБанку".

Додамо, що нещодавно міжнародне рейтингове агентство Moody's повідомило, що будь-яка загроза повернення "ПриватБанку" його колишнім власникам матиме значний негативний вплив на кредитний профель України.

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