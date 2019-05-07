Корпоративний булінг: У Франції судять керівництво компанії за масове самогубство співробітників

Колишній глава французької телекомунікаційної компанії France Telecom Дідьє Ломбар і ще шестеро колишніх менеджерів постали перед судом в Парижі за звинуваченням у цькуванні співробітників, багато з яких наклали на себе руки.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на ВВС.

Як зазначається, хвиля самогубств у France Telecom в 2008-2009-і роки шокувала громадськість і підняла питання про стан корпоративної культури в телекомунікаційному гіганті. Це перший подібний процес у Франції, де слухаються звинувачення в булінгу на робочому місці.

За даними прокуратури, між 2008 і 2009 роками 35 співробітників компанії наклали на себе руки. Деякі зі співробітників залишили записки, в яких звинуватили в своєму рішенні піти з життя менеджерів France Telecom.

Зокрема, Ломбара звинувачують в тому числі в тому, що в компанії була створена "корпоративна політика, спрямована на погіршення якості життя співробітників", а також в тому, що шляхом психологічного тиску, погроз і цькування він змушував людей звільнятися. Деяких співробітників переводили в інші міста проти їх волі, інших залишали в порожніх офісах або змушували займатися роботою нижче їх рівня кваліфікації.

Сам екс-глава France Telecom визнав, що ініційована ним спроба реструктурувати компанію хвилювала підлеглих, але заперечив, що це могло призвести до хвилі суїцидів.

Повідомляється, що після розголошення цих випадків France Telecom змінила назву на Orange. У 2010 році Ломбару довелося залишити компанію у зв'язку зі скаргами на стиль його керівництва.

Якщо обвинувачені будуть визнані винними, їм загрожує від одного до двох років ув'язнення, а також штраф у розмірі 15 тис. євро. Компанію Orange можуть отштафувати на 75 тисяч євро.