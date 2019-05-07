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Вівторок, 07 травня 2019 12:43

"Дебати, так дебати": У Києві відбудеться батл інвесторів

&quot;Дебати, так дебати&quot;: У Києві відбудеться батл інвесторів

У Києві 28 травня вперше відбудеться Батл інвесторів, в якому візьмуть участь керівники провідних компаній та банків України.

 Як повідомляє БІЗНЕС, учасники заходу дискутуватимуть про те, куди вигідшіше вкладати гроші - у банки чи фонди, нерухомість чи фінансові компанії.

Спікерами батлу будуть:

- Ruslan Spivak, директор корпоративного бізнесу в Райффайзен Банк Аваль (Україна);
- Erik Nayman, керуючий партнер в Capital Times Investment Company;
- Сергей Позняк, засновник компанії FinStream;
- Балака Игорь, віце-президент Асоціації спеціалістів в нерухомості.

Крім того, у межах заходу Сергій Позняк кинув читачам журналу БІЗНЕС виклик - він пропонує поставити цікаве питання учасникам Батлу та отримати в подарунок книгу Володимира Кличка "Управління викликами". При цьому автор найкращого питання кожного тижня буде отримувати книгу в подарунок.

Батл інвесторів відбудеться у столичному IQ Business Center о 18:00. Після цього на учасників та гостей чекає нетворкінг-коктейль.

Зареєструватися на захід можна за посиланням: https://www.facebook.com/events/783788938670116/

Додамо, що для учасників платформи БІЗНЕС 100 діють спеціальні умови участі.

 

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Рубрика: Новини
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