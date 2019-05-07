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Вівторок, 07 травня 2019 12:09

Зеленський пішов з бізнесу

Зеленський пішов з бізнесу

Обраний президент України Володимир Зеленський вийшов зі свого бізнесу, передавши свою частку одному з бізнес-партнерів.

 Про це сказав його соратник Сергій Шефір в інтерв'ю виданню theБабель, інформує БІЗНЕС.

"Він вийшов. Може, там одна-дві підписи залишилися. Віддав комусь свою частку. Може мені, може Борису (Шефіру), я не пам'ятаю. Це настільки важливо, тому що ні я, ні Борис його точно не підставимо і не підведемо", - зазначив Шефір.

Водночас він додав, що Зеленський буде отримувати дивіденди від роялті. "Якісь бренди залишилися на ньому. У нас є домовленість, що ми повернемо його частку після закінчення п'яти років", - сказав співрозмовник.

За його словами, до 2014 року "Кварталу 95" найбільше грошей приносив пов'язаний з Росією бізнес, а зараз - продаж контенту українським телеканалам "1 + 1", "Україна" і "Новий канал".

Нагадаємо, в березні Зеленський заявив про вихід з усіх різних структурних компаній студії "Квартал 95", одним із засновників яких він є.

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Рубрика: Новини
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