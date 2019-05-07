Фіскали виписали "Енергоатому" штраф на 11 млн грн

Верховний суд України прийняв до розгляду касаційну скаргу державного підприємства "НАЕК "Енергоатом" на рішення судів нижчих інстанцій, якими держкомпанії було відмовлено в задоволенні позову до Офісу великих платників податків ДФС про скасування штрафу в розмірі 11 млн грн.

Відповідне рішення суд ухвалив 22 квітня, інформує БІЗНЕС з посиланням на Finbalance.

Згідно з судовими матеріалами, цю таку суму штрафу податківці виставили "Енергоатому" на підставі того, що держкомпанія несвоєчасно - із затримкою на 2 дні - сплатила самостійно визначені грошові зобов`язання з податку па прибуток підприємств за третій квартал 2016 року на суму 110,2 млн грн.

У рамках судового процесу "Енергоатом" зазначав, що ДФС порушила термін прийняття оскаржуваного рішення. Водночас держкомпанія не подавала заперечення на акт перевірки, за результатами якої і було винесено податкове повідомлення-рішення.

Водночас Шостий апеляційний адмінсуд, розглядаючи цю справу, констатував, що "лише порушення строку прийняття податкового повідомлення-рішення не може бути єдиною підставою для визнання його протиправним, за умови встановленого порушення законодавства, згідно з яким визначено грошове зобов`язання платника податків".