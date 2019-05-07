"Нафтогаз" відкриває новий фронт війни з "Газпромом"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" подала скаргу до Європейської комісії на антиконкурентні дії російської компанії "Газпром".

Про це повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Щойно ми відкрили новий фронт у протистоянні з "Газпромом" - подали скаргу до Європейської комісії на антиконкурентні дії "Газпрому", - написав Вітренко.

За його словами, у цій скарзі "Нафтогаз" детально аналізує, як завдяки "Північному потоку 2", блокуванню віртуального реверсу, контролю над компаніями на європейському ринку газу, "Газпром" зловживає своїм домінуючим становищем та обмежує конкуренцію. Також компанія обґрунтує свої права подати цю скаргу та запропонує конкретні механізми вирішення зазначених у скарзі проблем.

Вітренко пояснив, що якщо вдасться зупинити антиконкурентні дії "Газпрому", то Україні вдасться зберегти доходи від транзиту газу, а також добитися дешевшої ціни на імпортований газ.

"Нагадаю, відсутність транзиту газу означатиме втрату 4 відсотків ВВП і економічний спад вже у 2020 році", - додав виконавчий директор "Нафтогазу".

Нагадаємо, нещодавно голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в січні 2020 року Росія може спробувати створити штучну газову кризу в Україні.