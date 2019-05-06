Суд визнав шалений борг банку Януковича перед "Укрзалізницею"

Північний апеляційний госпсуд Києва відмовився задовольнити апеляційну скаргу ліквідатора "Всеукраїнського банку розвитку" (ВБР) та залишив без змін рішення Госпсуду Києва від 15 жовтня 2018 року, яким було частково задоволено позов "Укрзалізниці" та зобов’язано ліквідатора ВБР включити кредиторські вимоги підприємства на 207 млн грн в реєстр акцептованих вимог кредиторів фінустанови.

Відповідне рішення суд ухвалив 3 квітня, інформує БІЗНЕС з посиланням на Finbalance.



Згідно з судовими матеріалами, рішенням Госпсуду Донецької області від 19 жовтня 2015 року з держпідприємства "Донецька залізниця" на користь ВБР було стягнуто заборгованість за кредитним договором у розмірі 7,6 млн доларів.

10 серпня 2016 Госпсуд Донецької області виніс ухвалу, якою замінив ДП "Донецька залізниця" як боржника на його правонаступника - ПАТ "Українська залізниця".

21 червня 2017 року Верховний суд України скасував цю ухвалу. Однак перед цим - 18 січня 2017 року - з банківських рахунків "Укрзалізниці" на користь ВБР вже були списані кошти в сумі 7,56 млн доларів (208,9 млн грн на вказану дату).

У червні 2018 Верховний суд - в порядку повороту виконання рішення - вирішив стягнути з ВБР на користь "Укрзалізниці" вказану суму коштів.

З огляду на це, колегія суддів Північного апеляційного госпсуду дійшла висновку, що позовні вимоги "Укрзалізниці" до ВБР про включення кредиторських вимог у реєстр акцептованих вимоги кредиторів ВБР на 207 млн грн є обґрунтованими.

Нагадаємо, до 2014 році ВБР (належав Олександру Януковича) був одним з найактивніших кредиторів "Укрзалізниці" та її структурних підрозділів.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, у період з 1 січня 2013 по 30 червня 2014 службові особи ВБР здійснили незаконне кредитування наступних держпідприємств: "Донецька залізниця", "Львівська залізниця", "Одеська залізниця», «Південно-Західна залізниця", "Південна залізниця" і "Придніпровська залізниця" на суму понад 2,5 млрд грн.

Додамо, що "Всеукраїнський банк розвитку" був визнаний неплатоспроможним 27 листопада 2014 року.