Суд визнав шалений борг банку Януковича перед "Укрзалізницею"

Відповідне рішення суд ухвалив 3 квітня, інформує БІЗНЕС з посиланням на Finbalance.
Згідно з судовими матеріалами, рішенням Госпсуду Донецької області від 19 жовтня 2015 року з держпідприємства "Донецька залізниця" на користь ВБР було стягнуто заборгованість за кредитним договором у розмірі 7,6 млн доларів.
10 серпня 2016 Госпсуд Донецької області виніс ухвалу, якою замінив ДП "Донецька залізниця" як боржника на його правонаступника - ПАТ "Українська залізниця".
21 червня 2017 року Верховний суд України скасував цю ухвалу. Однак перед цим - 18 січня 2017 року - з банківських рахунків "Укрзалізниці" на користь ВБР вже були списані кошти в сумі 7,56 млн доларів (208,9 млн грн на вказану дату).
У червні 2018 Верховний суд - в порядку повороту виконання рішення - вирішив стягнути з ВБР на користь "Укрзалізниці" вказану суму коштів.
З огляду на це, колегія суддів Північного апеляційного госпсуду дійшла висновку, що позовні вимоги "Укрзалізниці" до ВБР про включення кредиторських вимог у реєстр акцептованих вимоги кредиторів ВБР на 207 млн грн є обґрунтованими.
Нагадаємо, до 2014 році ВБР (належав Олександру Януковича) був одним з найактивніших кредиторів "Укрзалізниці" та її структурних підрозділів.
Згідно з матеріалами досудового розслідування, у період з 1 січня 2013 по 30 червня 2014 службові особи ВБР здійснили незаконне кредитування наступних держпідприємств: "Донецька залізниця", "Львівська залізниця", "Одеська залізниця», «Південно-Західна залізниця", "Південна залізниця" і "Придніпровська залізниця" на суму понад 2,5 млрд грн.
Додамо, що "Всеукраїнський банк розвитку" був визнаний неплатоспроможним 27 листопада 2014 року.