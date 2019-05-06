З початку року іноземці інвестували в Україну майже мільярд доларів

У першому кварталі 2019 року обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України склав 0,8 млрд додарів.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України (НБУ) за квітень, повідомляє БІЗНЕС.

"Приплив капіталу за фінансовим рахунком становив 0,8 млрд доларів та був забезпечений надходженнями до державного сектору, передусім від позики під гарантії Світового банку, дорозміщення 10-річних єврооблігацій та операцій нерезидентів з ОВДП у національній валюті", - пояснили в НБУ.

Зазначається, що понад 60% інвестицій були спрямовані в реальний сектор. Лідерами із залучення інвестицій стали видобувна промисловість, а також виробництво скла та виробів зі скла.

Також регулятор констатує, що 41% інвестицій в банківський сектор забезпечили операції з переоформлення боргу в статутний капітал.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, у 2018 році надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України склали 2,5 млрд доларів, 60% з яких були направлені в реальний сектор.