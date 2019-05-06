Уряд затвердив список креативних індустрій

Відповідний список оприлюднений на сайті уряду, інформує БІЗНЕС.
До таких видів економічної діяльності, зокрема, віднесено:
- народні художні промисли;
- візуальне мистецтво: живопис, графіка, скульптура, фотографія тощо;
- сценічне мистецтво: жива музика, театр, танець, опера, цирк, ляльковий театр тощо;
- література, видавнича діяльність та друковані засоби масової інформації;
- аудіальне мистецтво;
- аудіовізуальне мистецтво: кіно, телебачення, відео, анімація, мультиплікація тощо;
- дизайн;
- мода;
- нові медіа та інформаційно-комунікаційні технології: програмне забезпечення, відеоігри, цифрові технології в мистецтві (3D-друк; віртуальна, доповнена, змішана реальність тощо);
- архітектура й урбаністика;
- реклама, маркетинг, зв’язки з громадськістю та інші креативні послуги;
- бібліотеки, архіви та музеї.
У Кабміні зазначили, що застосування такого переліку дозволить визначити внесок згаданих індустрій у валовий внутрішній продукт держави; частку осіб, зайнятих у цих сферах; кількість підприємств та їхній обіг тощо.
Довідка: Креативні індустрії — це перелік видів економічної діяльності, що мають потенціал до створення доданої вартості та робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, а їх продукти та послуги є наслідком індивідуальної творчості, навичок і таланту.
У Міністерстві культури України з 2017 року працює сектор розвитку креативних індустрій.
Законодавчо поняття "креативні індустрії" в Україні закріпили у червні 2018 року.