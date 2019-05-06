Уряд затвердив список креативних індустрій

Кабінет міністрів України затвердив перелік видів економічної діяльності, які відносяться до креативних індустрій.

Відповідний список оприлюднений на сайті уряду, інформує БІЗНЕС.

До таких видів економічної діяльності, зокрема, віднесено:

- народні художні промисли;

- візуальне мистецтво: живопис, графіка, скульптура, фотографія тощо;

- сценічне мистецтво: жива музика, театр, танець, опера, цирк, ляльковий театр тощо;

- література, видавнича діяльність та друковані засоби масової інформації;

- аудіальне мистецтво;

- аудіовізуальне мистецтво: кіно, телебачення, відео, анімація, мультиплікація тощо;

- дизайн;

- мода;

- нові медіа та інформаційно-комунікаційні технології: програмне забезпечення, відеоігри, цифрові технології в мистецтві (3D-друк; віртуальна, доповнена, змішана реальність тощо);

- архітектура й урбаністика;

- реклама, маркетинг, зв’язки з громадськістю та інші креативні послуги;

- бібліотеки, архіви та музеї.

У Кабміні зазначили, що застосування такого переліку дозволить визначити внесок згаданих індустрій у валовий внутрішній продукт держави; частку осіб, зайнятих у цих сферах; кількість підприємств та їхній обіг тощо.

Довідка: Креативні індустрії — це перелік видів економічної діяльності, що мають потенціал до створення доданої вартості та робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, а їх продукти та послуги є наслідком індивідуальної творчості, навичок і таланту.

У Міністерстві культури України з 2017 року працює сектор розвитку креативних індустрій.

Законодавчо поняття "креативні індустрії" в Україні закріпили у червні 2018 року.