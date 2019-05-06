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Понеділок, 06 травня 2019 15:11

Штаб Зеленського пропонує рецепт боротьби з ухиленням від податків

Штаб Зеленського пропонує рецепт боротьби з ухиленням від податків

Радник обраного президента Володимира Зеленського з питань податкової політики Данило Гетманцев пропонує запровадити в Україні загальне декларування.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє БІЗНЕС.

Гетманцев наголосив, що загальне декларування стане продовженням змін у податковій сфері, яку планується реалізувати після амністії капіталів.

Він вважає, що першочергово повинна бути знівельована "можливість ухилення від оподаткування великого бізнесу та олігархів". Це пропонується робити через автоматичний обмін податковою інформацією, імплементацію до законодавства України плану BEPS, трансферне ціноутворення, реальні зміни на митниці, відповідальність за незаконне збагачення тощо.

"Я переконаний в тому, що загальне декларування - це захід, який виходить далеко за межі податкової системи як такої. Це те, що, серед інших заходів, впливає на формат взаємовідносин держави і громадянина. Те, що робить відповідальною державу перед громадянином і породжує у нього реальне, а не номінальне право вимагати у держави зустрічну сплату податку задоволення, а сам факт сплати податку породжує гордість у платника податків, а не прикрість від того, що не вдалося ухилитися", - зазначив радник Зеленського.

Що ж стосується громадян, які працюють за кордоном, то він пропонує не зобов'язувати їх декларувати доходи, оскільки вони плататять податки не в Україні. "Можливо для когось загальне декларування - це додаткові незручності і дурні витрати часу. Але я переконаний, що загальне декларування - це відповідальність - перед собою, сім'єю, країною", - резюмував Гетманцев.

Нагадаємо, команда обраного президента Володимира Зеленського планує розробити законопроект, який має звільнити фізосіб-підприємців від сплати Єдиного соціального внеску, якщо вони не здійснюють діяльність.оманда обраного президента Володимира Зеленського планує розробити законопроект, який має звільнити фізосіб-підприємців від сплати Єдиного соціального внеску, якщо вони не здійснюють діяльність.

 

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Рубрика: Новини
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