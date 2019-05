Українські ITішники вирішили підкорити японський ринок

IT Асоціація України підпише меморандум про співпрацю з JASIPA (Japan System Innovation Partners Association), яка об'єднує групу венчурних IT-компаній Японії.

Про це Асоціація повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Як зазначається, японські компанії, учасники JASIPA, зацікавлені у співпраці з українськими IT-компаніями і фахівцями, а також у просуванні японських програмних сервісів в Україні.

В Асоціації наголошують, що для її учасників підписання меморандуму - це можливість вийти на новий ринок і організувати співпрацю з кращими IT-компаніями Японії. "Меморандум - це перший крок до розвитку більш тісних бізнес-зв'язків між українськими та японськими IT компаніями. Японія нам цікава, оскільки сьогодні це третя економіка в світі, а співпраця з JASIPA відкриває нові можливості для виходу українських IT компаній на японський ринок розробки програмного забезпечення", - коментує виконавчий директор IT Асоціації України Костянтин Васюк.

Підпитання меморандуму заплановане на 8 травня.

