Нацбанк озвучив нові ризики для України

У Національному банку України (НБУ) попереджають, що судові рішення щодо "ПриватБанку" можуть мати масштабні фінансові наслідки для країни.

Про це йшлося на зустрічі Комітету з монетарної політики Нацбанку, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу регулятора.

"Наразі члени КМП відзначили появу нових істотних ризиків. Нещодавні позови та судові рішення (щодо "ПриватБанку", - ред.), які можуть дискредитувати заходи щодо забезпечення стабільності, прозорості та ефективності банківської системи, створюють загрози фінансовій стабільності загалом", - зазначили в Нацбанку.

Крім того, в умовах політичної невизначеності регулятор бачить ризик для збереження своєї незалежності," яка є фундаментом для посилення довіри бізнесу та населення до рішень з монетарної політики і банківського нагляду".

"Зазначені ризики в разі їх реалізації можуть мати масштабні наслідки, оскільки загрожують припиненням підтримки з боку міжнародних партнерів та ускладненням доступу до фінансових ресурсів на тлі пікових виплат за державним боргом", - наголошують в НБУ.

Більшість членів Комітету зауважила, що реалізація таких ризиків є форс-мажором і не входить до базового макроекономічного сценарію, який передбачає поступове пом’якшення монетарної політики. "Натомість за збільшення ймовірності їх реалізації Національний банк повинен буде відповідно реагувати, зокрема монетарними інструментами монетарної політики", - попередили в Нацбанку.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У суді пояснили, що підставою для такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних та порушення процедури її націоналізації.

Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Одразу після цього Нацбанк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити рішення суду. У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

19 квітня в МВФ заявили, що уважно стежать за ситуацією навколо фінустанови.

20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал.

Наприкінці квітня стало відомо, що Коломойський подав ще п`ять позовів до Нацбанку та "ПриватБанку".

Додамо, що за даними НБУ, клієнтами "ПриватБанку" є 22 млн українців.

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