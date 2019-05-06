У Києві після виборів підскочили ціни на "квадрати" в новобудовах

Після двомісячної стабілізації цін, за підсумками квітня, середня вартість квадратного метру в новобудовах Києва зросла на 1,3% і складає 23,3 тис. грн.

Про це БІЗНЕСу повідомила експерт інформаційно-аналітичного порталу про новобудови 3м2 Вікторія Берещак.

Експерт зазначила, що за підсумками квітня мінімальна вартість житла склала 16,2 тис. грн/кв. м, що на 1,25% більше за показники березня. За її словами, за період з квітня 2018 року по квітень 2019 року середня вартість квадратного метру зросла на 4,55%.

Водночас, Вікторія Берещак засвідчила, що вартість житла у розрізі районів районів Києва у квітні продемонстрували різноспрямовану динаміку.

Так, в Оболонському районі середня вартість "квадрату" зросла на 900 грн або на 4,79% (до 19,7 тис. грн/кв. м), а в Дніпровському – на 600 грн або на 2,91% (до 20,6 тис. грн/кв. м). Тоді як у Подільському районі Києва вартість житла "просіла" на 1000 грн або на 4,41% (до 21,7 тис. грн/кв. м), у Святошинському – на 700 грн або на 3,41% (до 19,8 тис. грн/кв. м), а в Печерському – на 800 грн або 1,67% (до 47,0 тис. грн/кв. м).

Слабкі цінові коливання спостерігалися у Солом’янському та Голосіївському районах, де за квітень ціни зросли майже на 1%, до 21,7 тис. грн/кв. м та до 24,2 тис.грн/кв. м, відповідно. Також на 0,5% подорожчало житло в Дарницькому районі (до 19,3 тис.грн/кв. м) та на ті ж 0,5% подешевшало у Деснянському (до 18,0 тис. грн/кв. м). У Шевченківському районі другий місяць поспіль ціна квадратного метру лишається сталою і складає 32,0 тис. грн/кв. м.

Експерт вважає, що незначне збільшення вартості квадратного метру житла на первинному ринку в межах 1,0-1,5%, свідчить про поступову активізацію ринку.

"Спровоковане президентськими виборами затишшя на первинному ринку минає. Бізнес взяв до уваги результати виборів і миттю відреагував поверненням до звичайного ритму роботи. Окрім того, збільшення цін було б не можливим без повернення покупця на ринок", – каже Вікторія Берещак.

На її думку, всі розмови про "колапс" чи "мильну бульбашку" на ринку нерухомості безпідставні. Натомість, як вважає фахівець, існує велика ймовірність, що Верховна Рада України разом з обраним президентом України здатні порозумітися, віднайшовши точки дотику в баченні розвитку держави. Це, в свою чергу, спричинить подальший розвиток економіки і будівельної галузі зокрема.

"Гарним стимулом для покупців може стати розвиток іпотечних програм, а також програм з розтермінування. Для бізнесу надважливим є впровадження прозорих правил гри при знищенні корупції", – наголосила Вікторія Берещак.

Додамо, що фахівці 3m2 проаналізували 235 житлових комплексів з терміном введення в експлуатацію у 2019-21 рр.

Нагадаємо, у квітні засновник та головний архітектор компанії Archimatika Дмитро Васильєв повідомив, що на українському ринку житлової нерухомості і, зокрема у київському регіоні, відбувається "захоплення" комфорт-класом. Відповідно "відмирає" економ-клас, що у минулому році проявилося у 20%-му спаді продажів таких квартир.

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