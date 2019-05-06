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Понеділок, 06 травня 2019 12:25

"Дерусифікація" в дії: В Україні модернізуватимуть літаки по-новому

&quot;Дерусифікація&quot; в дії: В Україні модернізуватимуть літаки по-новому

Міністр оборони України Степан Полторак анонсував перехід до чергового етапу модернізації літаків за новітніми технологіями без застосування російських комплектуючих.

 Про це він сказав сьогодні під час робочого візиту до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу оборонного відомства. 

"Якщо в 2014 році ми тільки ремонтували наші літаки, потім перейшли до другого етапу — часткової модернізації за рахунок запчастин і комплектуючих тільки українського виробництва, то до кінця цього року ми маємо перейти до третього потужного етапу — повної модернізації літака. Робити це ми будемо, звичайно, за допомогою наших іноземних партнерів", — зазначив міністр.

Він додав, що наразі завершуються перемовини з закордонними партнерами, після чого буде розпочато процес модернізації літаків за новітніми технологіями.

Нагадаємо,  у січні поточного року Україна та Індія домовилися про модернізацію парку транспортних літаків Ан-32 ВПС Індії у рамках запропонованої Києвом програми заміщення російських комплектуючих.

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Рубрика: Новини
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