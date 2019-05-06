"Дерусифікація" в дії: В Україні модернізуватимуть літаки по-новому

Про це він сказав сьогодні під час робочого візиту до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу оборонного відомства.

"Якщо в 2014 році ми тільки ремонтували наші літаки, потім перейшли до другого етапу — часткової модернізації за рахунок запчастин і комплектуючих тільки українського виробництва, то до кінця цього року ми маємо перейти до третього потужного етапу — повної модернізації літака. Робити це ми будемо, звичайно, за допомогою наших іноземних партнерів", — зазначив міністр.

Він додав, що наразі завершуються перемовини з закордонними партнерами, після чого буде розпочато процес модернізації літаків за новітніми технологіями.

Нагадаємо, у січні поточного року Україна та Індія домовилися про модернізацію парку транспортних літаків Ан-32 ВПС Індії у рамках запропонованої Києвом програми заміщення російських комплектуючих.