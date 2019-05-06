Суд відмовився зняти арешт з активів Коломойського

Київський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу Національного банку України та залишив без змін ухвалу Печерського райсуду Києва від 5 лютого 2019 року, якою було накладено арешт на майно групи компаній "Приват", прямо та опосередковано пов’язаних з їх власниками та партнерами.

Відповідне рішення суд ухвалив 17 квітня, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Finbalance.

Так, суд залишив під арештом активи, які були передані "приватівцями" в іпотеку/заставу для НБУ як забезпечення боргів "Приватбанку" з рефінансування:

- майже 1,3 тис одиниць залізничного рухомого складу (вагони, напіввагони, цистерни, платформи, електровози, тепловози тощо), які належать ПАТ "Дніпроазот", ПАТ "Нікопольський завод феросплавів", ПАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат", ПАТ "Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат";

- 15 земельних ділянок ТОВ "Скорзонера" (власник активів на курорті "Буковель");

- зерновий термінал "Бориваж" (його власник - ТОВ "Агротермінал Логістік");

- завод з виробництва напоїв і соків у м. Дніпро (власник - ТОВ "Ерлан");

- офісна будівля в Києві, яка належить ТОВ "Поділ нерухомість" та яку орендує телеканал "1+1" та інші пов’язані з ним медіакомпанії;

- літак Boeing 767-300 (належить компанії Pennylane - Comercio Internacional LDA);

- ангар для обслуговування літаків (належить ТОВ "Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ");

- 34 земельних ділянок в Одеській області на масиві "Золотий берег", що належать ТОВ "Гаджибей";

- готелі, житлові будинки, офіси, торгові павільйони, земельні ділянки, інші об’єктів нерухомості в різних регіонах України, які належать ТОВ "Приватофіс", ПрАТ "Готель "Жовтневий", ТОВ "Акватера", ТОВ "Арлан", ПрАТ "Аеробуд", ТОВ "Перспектива Інвестмент", ТОВ "Укрінтерінвест", ПрАТ "Дніпрометалсервіс", ВАТ "НДІавтопром", ВАТ "УкрНДІінжпроект", ПАТ "Проектно-пошуковий інститут Південмедбіосинтез", Тровелко Холдінгз Лімітед, ПрАТ "Кобос", ТОВ "Жовтневий-14", ТОВ "ІММЕ".

У рамках судового процесу Нацбанк наполягав на скасуванні арешту "приватівських" активів, враховуючи, що:

- Печерський райсуд Києва у 2017 році вже накладав арешт на те саме майно, що "виключає необхідність звернення до слідчого судді з новим клопотанням, оскільки такий запобіжний захід вже реалізовано, і останній є чинним";

- арешт спірного майно обмежує права НБУ, оскільки "унеможливлює здійснення задоволення його вимог за рахунок предмету іпотеки (застави), в тому числі шляхом реалізації позасудового способу звернення стягнення".

Натомість Київський апеляційний суд дійшов висновку, "арешт майна не обмежує жодних прав Нацбанку, а доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна авторами апеляційної скарги не надано та колегією суддів не встановлено".

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року Печерський райсуд Києва в рамках кримінального провадження №42014000000001261 (щодо можливого виведення рефінансування, залученого "Приватбанком" в НБУ до націоналізації) заарештував активи групи компаній "Приват", що належить українському олігарху Ігорю Коломойському.

22 березня цей же суд наклав новий арешт на активи низки компаній, які прямо й опосередковані пов’язані з "приватівцями" та їх партнерами.