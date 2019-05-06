У Зеленського хочуть звільнити ФОпи від податків

Команда обраного президента Володимира Зеленського планує розробити законопроект, який має звільнити фізосіб-підприємців від сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ), якщо вони не здійснюють діяльність.

Про це заявив радник Зеленського з питань податкової політики Данило Гетманцев у інтерв'ю Цензор.Нет, інформує БІЗНЕС.

За його словами, минулого тижня він зустрічався з Зеленським і обговорював відповідний законопроект. "Ми узгодили законопроект по ФОПах. З 2016 року був ухвалений закон, коли навіть непрацюючі ФОПи повинні платити ЄСВ за мінімальною ставкою. Зараз їм приходять недоїмки, штрафи, пені у величезних сумах. Ми вирішили, що ми подамо законопроект, який звільнить їх від податку, нарахованого на діяльність, яку практично не здійснювали", – сказав Гетманцев.

Водночас він заперечує, що ця ініціатива є своєрідним заохоченням безвідповідальності. "Ми виходимо з того, що виборці Зеленського — відповідальні люди і вони хочуть платити податки, і розуміють, що оподаткування — це не просто узаконений грабунок, а що від цього залежить, зокрема, якість доріг, інфраструктура, освіта, медицина і багато іншого. І цей взаємозв'язок має стати для них очевидним", — додав радник Зеленського.

Нагадаємо, за даними ДФС, мінімальна сума єдиного внеску у розрахунку на квартал у 2019 році становила 2754,18 грн (918,06 грн/місяць).

Додамо, що ЄСВ підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.