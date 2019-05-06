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Понеділок, 06 травня 2019 09:18

Україні прогнозують економічний підйом у наступні два роки

Україні прогнозують економічний підйом у наступні два роки

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання економіки у поточному році сповільниться до 2,5%, проте прискориться до 2,9% та 3,7% у 2020 і 2021 роках відповідно.

 Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку за квітень, інформує БІЗНЕС.

Зниження економічного зростання в 2019 році регулятор пов`язує зі сповільненням глобальної економіки та обсягів світової торгівлі, стриманою фіскальною політикою через потребу погашення значних обсягів державного боргу, а також жорсткими монетарними умовами, необхідними для зниження інфляції.

У Нацбанку наголошують, що основним драйвером економічного зростання України залишатиметься приватне споживання. "Однак його приріст уповільниться через зниження темпів зростання реальних доходів домогосподарств – заробітних плат, пенсійних виплат, а також грошових переказів із-за кордону", - йдеться у звіті.

Крім того, регулятор прогнозує прискорення зростання реального ВВП з наступного року, чому сприятимуть поступове пом'якшення монетарної політики, що стимулюватиме внутрішній попит, а також пожвавлення інвестиційної активності після зменшення невизначеності щодо політичної ситуації.

"Певною мірою стримуватиме економічне зростання скорочення обсягів транзиту природного газу до Європи внаслідок будівництва обхідних газопроводів", - зазначають автори звіту.

Нагадаємо, у квітневому огляді Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році до 2,7% із 2,9%. Водночас Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України в 2020 році на рівні 3,4%, у 2021-му — знизив до 3,7% із 3,8%.

 

 

 

 

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Рубрика: Новини
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