Порошенко обговорив з главою МВФ скандал навколо "ПриватБанку"

Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові з директором Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард обговорив питання щодо "ПриватБанку".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Порошенка.

"Висловлено стурбованість ситуацією навколо судових процесів в Україні з метою денаціоналізації "Приватбанку", що може поставити під загрозу фінансову стабільність держави", - зазначили у прес-службі. При цьому Лагард наголосила на важливості забезпечення незалежності діяльності Нацбанку.

Також вона запевнила у готовності МВФ розвивати співпрацю з Україною і закликала продовжувати процес реформ.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У суді пояснили, що підставою для такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних та порушення процедури її націоналізації.

Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Одразу після цього Нацбанк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити рішення суду. У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

19 квітня в МВФ заявили, що уважно стежать за ситуацією навколо фінустанови.

20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал.

Наприкінці квітня стало відомо, що Коломойський подав ще п`ять позовів до Нацбанку та "ПриватБанку".

Додамо, що за даними НБУ, клієнтами "ПриватБанку" є 22 млн українців.

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