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П'ятниця, 03 травня 2019 17:35

В Україні підрахували збитки від "брудної" російської нафти

В Україні підрахували збитки від &quot;брудної&quot; російської нафти

Компанія "Укртранснафта" станом на 2 травня недоотримала 29,2 млн грн (близько 1 млн євро) виручки через припинення транзиту російської нафти до Словаччини, Чехії та Угорщини.

 Про це повідомили в компанії, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

В "Укртранснафті" розраховують надолужити неотримані гроші за "рахунок збільшення обсягів перекачування в наступні звітні періоди до кінця поточного року».

У компанії також зазначили, що нафта з підвищеним вмістом хлору в процесі транспортування не завдає шкоди трубопроводам, а відсутність на сьогодні прямого збитку інфраструктурі робить неактуальним питання такої компенсації. "Разом з тим, якщо при проведенні технічних робіт, пов'язаних з рішенням з ситуації, що склалася, "Укртранснафта" понесе будь-які витрати нестандартного характеру, компенсація таких витрат буде проведена замовником послуг відповідно до чинного договором", - заявив оператор магістральних нафтопроводів України.

За даними компанії, наразі в резервуарах української ділянки нафтопроводу "Дружба" накопичилося близько 500 тис. тонн "брудної" російської нафти.

Погоджений учасниками процесу план дій передбачає вихід системи магістральних нафтопроводів "Дружба" на штатний режим роботи до 20 травня.

Нагадаємо, 19 квітня в Білорусі заявили про різке погіршення якості російської нафти, через що країна обмежила експорт нафтопродуктів, включаючи бензин.

Ввечері 25 квітня "Укртранснафта" ухвалила рішення призупинити транзит російської нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" (МН "Дружба"). Цього ж дня аналогічне рішення ухвалили Словаччина, Польща та Угорщина.

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Рубрика: Новини
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