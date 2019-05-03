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П'ятниця, 03 травня 2019 17:16

Нацбанк назвав причину зміцнення гривні

Нацбанк назвав причину зміцнення гривні

У квітні поточного року українська національна валюта зміцнилася, зокрема, завдяки рекордному залученню іноземних інвестицій в гривневі облігації внутрішньої держпозики (ОВДП).

 Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Нацбанку (НБУ), інформує БІЗНЕС.

"В результаті на валютному ринку протягом більшої частини місяця превалював ревальваційний тренд - гривня зміцнилася на 2,3% м/м до долара і 3,1% м/м до євро", - констатують у Нацбанку.

Також регулятор проводив інтервенції на валютному ринку для поповнення міжнародних резервів і згладжування надмірних коливань на ринку. За підсумками місяця позитивне сальдо операцій НБУ склало майже 300 млн доларів.

Водночас у Нацбанку відзначили, що у кінці квітня більшість валют країн з ринками, що розвиваються, девальвували.

Нагадаємо, 19 квітня Нацбанк України зафіксував негативні коливання на валютному ринку після рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність націоналізації "ПриватБанку".

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Рубрика: Новини
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