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П'ятниця, 03 травня 2019 15:38

Україна урізала торгівлю з Росією ще на 10%

Україна урізала торгівлю з Росією ще на 10%

За січень-березень поточного року товарообіг між Україною та Росією скоротився на 10,9% до 2,339 млрд доларів.

Про це свідчать дані Національного банку України, інформує БІЗНЕС.

При цьому експорт товарів з України до Росії скоротився на 16,4% до 0,595 млрд доларів, імпорт - на 8,8% до 1,744 млрд доларів. Водночас частка ЄС у зовнішній торгівлі товарами зросла до 38,6% у порівнянні з 37,6% у першому кварталі 2018 року.

Загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами України порівняно з аналогічним періодом минулого року виріс на 7,4% до 24,625 млрд доларів. Експорт товарів з України зріс на 8,0% до 11,261 млрд доларів, імпорт - на 6,8% до 13,364 млрд доларів.

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Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, за січень-лютий 2019 року обсяг експорту товарів з України до Росії скоротився на 12,4%, імпорту з країни-агресора — на 9%.

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Рубрика: Новини
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