Кабмін зобов’язав екологів у портах дотримуватись міжнародних вимог

Морському бізнесу є чому радіти, адже постанова, зокрема, скасовує контроль ізольованого баласту та узгодження технології перевантаження для кожного виду вантажу з Держекоінспекцією.

Про це пише Бізнес Варта, повідомляє журнал БІЗНЕС.

Крім того, документ приводить до норм міжнародної Конвенції МАРПОЛ-73/78 процедури виявлення скидів забруднюючих речовин з суден. І не менш важливо, що відтепер перевірки вод на суднах Держекоінспекцією не здійснюються до набрання чинності порядку перевірки, взяття проб води та проведення їхнього аналізу.

Ми знаємо, що Міністерству економічного розвитку довелося докласти чимало зусиль, аби відстояти цю постанову під тиском, але за підтримки бізнесу їм це таки вдалося.

Дякуємо народним депутатам, підприємцям, профільним бізнес-асоціаціям, державним службовцям, які доклали усіх зусиль, аби прийнята Урядом постанова таки була підписана та опублікована. Це великий крок для України у просуванні в міжнародних рейтингах, у розвитку морського бізнесу та інвестиційній привабливості.

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю;

Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна.

2. Установити, що:

у разі подання для державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю (далі — модельний статут), або переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту документів в електронній формі редакція модельного статуту, на підставі якого діє товариство з обмеженою відповідальністю, визначається товариством з обмеженою відповідальністю (його засновниками) шляхом обрання варіантів “за замовчуванням” або відповідних положень модельного статуту, затвердженого цією постановою;

у разі подання для державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту, або переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту документів у паперовій формі вважається, що обрано варіанти “за замовчуванням”;

портал електронних сервісів повинен забезпечувати формування за єдиним алгоритмом цифрового коду модельного статуту, що дає змогу ідентифікувати автоматичними засобами редакцію модельного статуту, на підставі якого діє товариство з обмеженою відповідальністю;

модельний статут, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. № 1182 “Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 90, ст. 3268), застосовується виключно щодо товариств з обмеженою відповідальністю, які діють на його підставі на момент набрання чинності цією постановою, до моменту їх переходу на діяльність на підставі власного статуту або модельного статуту, затвердженого цією постановою;

товариства з обмеженою відповідальністю, які на момент набрання чинності цією постановою діяли на підставі модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1182 “Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю”, і до 18 червня 2019 р. не перейшли на діяльність на підставі власного статуту або модельного статуту, затвердженого цією постановою, з 18 червня 2019 р. вважаються такими, що перейшли на діяльність на підставі модельного статуту, затвердженого цією постановою, шляхом обрання варіантів “за замовчуванням”;

положення, визначені абзацами другим — п’ятим пункту 51 Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 269 (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 241; Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 741), не застосовуються до набрання чинності порядком перевірки, взяття проб води та проведення їх аналізу;

присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна з 1 липня 2019 р. здійснюється виключно відповідно до Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженого цією постановою.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1182 “Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 90, ст. 3268);

постанову Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 820 “Про внесення зміни до пункту 5 Модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 82, ст. 2724).

5. Міністерству юстиції забезпечити:

1) до 15 травня 2019 р. модернізацію порталу електронних сервісів у частині, пов’язаній з державною реєстрацією створення товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту, а також переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту, що передбачає:

взаємодію із заявником у форматі “запитання — відповідь” та формування через портал електронних сервісів на основі отриманих відповідей усіх документів, необхідних для державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту, а також переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту;

надання заявнику підказок щодо юридичних наслідків вибору тієї чи іншої відповіді на запитання;

доступ до редакції модельного статуту, на підставі якої діє товариство з обмеженою відповідальністю, та до інформації про відповідний цифровий код модельного статуту, а також оприлюднення зазначеної інформації у формі відкритих даних;

2) до 1 вересня 2019 р. можливість вибору заявником інтерфейсу (англійською мовою) порталу електронних сервісів, який включає переклад на англійську мову запитань, відповідей, підказок та тексту модельного статуту.

6. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства:

1) реалізувати з 1 липня 2019 р. по 31 грудня 2020 р. експериментальний проект з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна (далі — експериментальний проект);

2) оприлюднити інформацію про реалізацію експериментального проекту на своєму офіційному веб-сайті;

3) затвердити до 1 липня 2019 р.:

порядок визначення реквізитів адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна;

перелік об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна, яким не присвоюється адреса об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна;

4) затвердити протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою порядок функціонування електронного кабінету;

5) подати не пізніше ніж через три місяці після завершення реалізації експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про його результати.

7. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування, крім абзацу третього пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності з 1 липня 2019 р., абзацу четвертого пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з 15 травня 2019 р., пункту 4 цієї постанови, який набирає чинності з 18 червня 2019 р., та пунктів 1, 8, 9, 10, 13, 14 та 15 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 липня 2019 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Повну версію постанови можна переглянути за посиланням на Упядовий Портал.