Україна суттєво скоротила дефіцит казни

Дефіцит державного бюджету України за січень-квітень поточного року скоротився до 0,9 млрд грн у порівнянні з 26,17 млрд грн за підсумками першого кварталу.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів та Державної казначейської служби України, інформує БІЗНЕС.

При цьому зазначається, що дефіцит держбюджету на 2019 рік затверджений в сумі 90 млрд грн. "Дефіцит було профінансовано за рахунок державних запозичень", - повідомили в Мінфіні.

Згідно з оперативними даними, доходи казни за чотири місяці 2019 року зросли на 18,2% до 322,6 млрд грн, що складає 95,7% від уточненого розпису. Зокрема, доходи загального фонду держбюджету зросли на 13,4% р/р до 282,3 млрд грн, проте це становить лише 93,2% від розпису на цей період. "Серед причин недовиконання менше сальдо доходів від ПДВ, міцніший курс гривні до долара США, нижчі за очікувані обсяги імпорту, ухвалення нормативу розподілу чистого прибутку підприємств та дивідендів лише 26 квітня (тому відповідні виплати до бюджету відбудуться у другому кварталі 2019 року)", - пояснили в Мінфіні.

Також повідомляється, що державні запозичення за січень-квітень 2019 року склали близько 158,5 млрд грн або 98,9% від уточненого розпису на цей період. При цьому платежі з погашення держборгу за чотири місяці склали близько 126,9 млрд грн або 98,1% від уточненого плану. Видатки з обслуговування державного боргу за вказаний період склали близько 39,0 млрд грн або 99,9% від плану.

"Станом на 2 травня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) становила 36,85 млрд грн, а також додатково на валютних рахунках Державної казначейської служби України в гривневому еквіваленті 53,8 млрд грн. Таким чином, Мінфін повністю готовий до планового проходження пікового боргового навантаження травня", - йдеться в оперативному звіті.

Нагадаємо, держбюджет України на 2019 рік передбачає доходи в сумі 1,026 трильйона грн, витрати - 1,112 трильйона грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 89,989 млрд грн.