"Нафтогаз" озвучив головні "енергетичні" виклики для Зеленського

Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки", інформує БІЗНЕС.

Зокрема, відповідаючи на питання, чи посилиться тиск олігархів в енергетиці після виборів, глава "Нафтогазу" зазначив, що все залежатиме від позиції нового президента щодо боротьби з корупцією. "Якщо ця боротьба буде ефективною, то ми не побачимо жодного тиску з боку олігархів…Я вважаю, персонально, що це є головним викликом до будь-якої української влади. Не олігархи, а корупція, частиною якої вони є. Якщо буде ефективна система, яка буде не давати можливість безкарно брати і давати хабарі, питання олігархізації України буде вирішене", - вважає Коболєв.

Серед першочергових завдань новообраного президента в сфері енергетики він назвав, перш за все, усунунення посередників в торгівлі газом та наведення ладу з облгазами. "У нас є свідчення, у нас є факти, які доводять те, що як газсбути, так і облгази, які працюють спільно, просто паразитують відбираючи, як газ, так і гроші з системи, які їм не належать", - сказав глава "Нафтогазу".

Також він переконаний, що влада має усунути державне регулювання в системі постачання газу населенню. "Це дозволить, в першу чергу, дати ефективний ринок, усунути неефективних посередників які є не тільки елементом корупції, але і елементом загрози державній безпеці", - зазначив Коболєв.

"Другий аспект - це наведення ладу з компаніями роздрібного транспортування газу, тобто облгазами", - додав очільник "Нафтогазу"

На його думку, поки в Україні не врегулююють питання з облгазами і ці компанії не припинять відбирати без оплати газ "Нафтогазу", "стабільного ринку не буде".

Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив, що в січні 2020 року Росія спробує створити штучну газову кризу в Україні.